Patří Ševčík mezi nové odborníky SPD? ‚Neplácli jsme si,‘ popírá děkan dohodu, spolupráci ale nevylučuje

Děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík je jedním z ekonomických expertů SPD. Alespoň tak o něm uvažuje samo hnutí. Sám Ševčík je ale rezervovanější. Spojení odmítá a tvrdí, že se s nikým na působení nedomluvil. Na druhou stranu připouští, že by chtěl spolupracovat se „stranou hájící české zájmy". Jeho nadřízenému, rektorovi VŠE Petru Dvořákovi, se ale Ševčíkova politická angažovanost dlouhodobě nelíbí. Původní zpráva Praha 6:20 10. listopadu 2023

Děkan Ševčík čelí v posledních měsících snahám o odvolání. Rektor VŠE Petr Dvořák se tak rozhodl zhruba před půl rokem, když děkana zachytily objektivy fotoaparátů v rozzuřeném davu na schodech Národního muzea v Praze.

Už dříve si ale rektor několikrát pozval Ševčíka na kobereček, aby mu vysvětlil například některé své výroky. Dvořákovi také začalo vadit, že šéf Národohospodářské fakulty vystupoval jako expert neparlamentního hnutí Trikolora, kterým byl od roku 2019, tedy více než dva roky před svým zvolením. Děkanem byl v letech 2010–2018 a poté znovu od července 2022.

Ševčík po kritice ze spolupráce s hnutím Trikolora vycouval a později to prezentoval jako jeden z ústupků rektorovi. „Ustoupil jsem nezákonnému požadavku rektora na to, abych přestal být tím, co je úplně neplacená funkce, to, že jsem dával svoje názory. Tak jsem ustoupil,“ říká nyní pro iROZHLAS.cz.

Ševčík, náš expert

Trikolora podepsala v červnu letošního roku s hnutím SPD memorandum o spolupráci v nadcházejících volbách, a tak by se mohla rýsovat i nová možnost pro Ševčíka, jak se znovu politicky angažovat.

SPD v poslední době mění svou politickou strategii, nedávno začala představovat experty zvnějšku strany, kteří za stranu mohou mluvit v médiích, dál se v ní angažovat a v budoucnu možná i obsadit ministerská křesla.

„Potřebujeme být kompetentní a erudovaní, protože chceme jít do vlády. Chceme, aby příští vláda nebyla politická, ale spíš složená z odborníků. Proto takové odborníky hledáme. Už jich máme poměrně mnoho,“ popsal v nedávném rozhovoru pro iROZHLAS.cz druhý muž SPD Radim Fiala.

Podle jeho slov tak strana hledá buď lidi, kteří už mají s ministerstvy zkušenost, anebo jsou respektovaní ve svém oboru. Exministra Martina Pecinu na vnitro, Zdeňka Koudelku na spravedlnost nebo Petra Macha na ekonomiku už SPD oficiálně představilo, Miroslava Ševčíka zatím ne. Radim Fiala však o něm ve zmíněném rozhovoru otevřeně mluví jako o ekonomickém expertovi strany.

Odborníci SPD. V horní řadě Zdeněk Koudelka (vlevo) a Martin Pecina, ve spodní řadě Petr Mach a Miroslav Ševčík | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

Pro iROZHLAS.cz ale nyní Ševčík odmítá, že by byl s SPD oficiálně domluven. „S nikým jsem si neplácl. Nevylučuji to ale. Žádná jednání neprobíhají, s těmi lidmi jednám kontinuálně o tom, že vystupuji v odborných seminářích.“

Doplnil, že nemá ambice být ministrem a do žádné strany nechce vstupovat. „Pro SPD a kteroukoliv jinou politickou stranu, která bude mít na prvním místě zájmy České republiky, občanů České republiky, domácností České republiky a zájmy firem České republiky, ale jsem ochoten připravovat koncepce a pracovat pro ně,“ vypočítává Ševčík.

‚No a co?‘

Nové expertní tváře chce SPD vysílat i do médií, aby za ně mluvily. „Za jednotlivé oblasti můžou mluvit jak naši poslanci, tak tito odborníci. Měli by spolupracovat,“ vysvětlil Fiala.

To už měl za sebou Ševčík vystoupení v Událostech komentářích České televize z konce září. „…a za SPD je zde ekonom Miroslav Ševčík,“ představil jej ve studiu moderátor Jakub Železný.

Následovala rétorická přestřelka obou mužů. „Byl jste členem KSČ, mluvil jste na kongresech ODS, byl jste expertem Trikolory a teď jste tu vyslán SPD,“ vyjmenoval Železný.

„Abyste se v tom vyznal, vysvětlím vám to. Jsem tu sám za sebe a za občany, kteří mají rádi naši zemi… Nejsem tady za žádnou instituci, ani za VŠE. Akorát mě požádali, jestli bych sem nešel. Byl jsem požádán lidmi, kteří pracují v Poslanecké sněmovně a jsou spojení s opozicí. S Trikolorou, s SPD a s dalšími,“ tvrdil Ševčík a na poznámku, že byl nyní do pořadu vyslán SPD, opáčil už jen několikrát: „No a co?“

Silvestr 2023, nic lepšího jsem dlouho neviděl. pic.twitter.com/rYKVZ7lopH — Ondřej Nováček (@OndrejNovacek) September 22, 2023

Podobně děkan reagoval i nyní na dotazy serveru iROZHLAS.cz, jestli je vhodné propojení funkce na vysoké škole a angažmá v politice. „No a jak se to má prosazovat než politicky? Jako mám si to tu napsat a hodit do šuplíku? A jestliže se to někomu líbí, no a co? To je protiústavní, protizákonné, proti vysokoškolskému zákonu, proti čemu to je?“ reagoval Ševčík.

Také zdůraznil, že by mu v budoucnu nešlo konkrétně o spolupráci s SPD, ale s politickými stranami, které svým uvažováním zapadají do jím nastavených priorit. „Budu spolupracovat s kýmkoliv, kdo bude mít na prvním místě zájmy českých subjektů. To znamená, že je jedno, jestli to bude Radim Fiala, nebo kdyby se k tomuto navrátila zpátky ODS v dobách, kdy jí šéfoval třeba Václav Klaus, nebo ještě možná o trošku později,“ řekl.

Naopak kategoricky vyloučil případnou spolupráci se stranami, které „mají na prvním místě zájmy jiných mocností“.

Propojování politiky a akademické sféry naopak považuje za problematické právě rektor VŠE Dvořák, který se tak se Ševčíkem v názorech na poskytování expertiz rozchází. „Je samozřejmě na panu docentu Ševčíkovi, že takto vstupuje do politiky. Můj názor je, že děkan veřejné vysoké školy by neměl být aktivně spojen s politickou stranou,“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Odvolávání na VŠE

A právě na Dvořákovi nyní záleží, zda děkan národohospodářské fakulty zůstane v jejím čele, nebo ne. Fakultní senát totiž minulý týden projednal případné Ševčíkovo odvolání, jak to požaduje zákon. V přijatém usnesení se ale senátoři shodli na závěru, že se nemohou k odvolání vyjádřit, protože ho považují za protizákonné.

„Jsem bytostně přesvědčený, že se postupuje nezákonně, že se postupuje účelově a všechno že má politický kontext v souvislosti s tím, jakým způsobem a jak se vyjadřuji k politice současné vlády,“ řekl Ševčík.

Odvolání děkana musí podle požadavků zákona předcházet mimo vyjádření fakultního senátu ještě souhlas velkého akademického senátu celé vysoké školy. Ten již rektor získal dříve. Pro přezkum rozhodnutí soudem by také měl dostatečně zdůvodnit, proč děkana odvolává a jak konkrétně poškozuje závažným způsobem zájem vysoké školy.

Ševčík již přes média vzkázal, že s tím nesouhlasí a v případě odvolání vysokou školu zažaluje. Snahy o odvolání vnímá jako vměšování i ministerstva školství do autonomie vysoké školy a rektorům postup popisuje jako politický proces.

To ale Dvořák odmítá a opakovaně říká, že pouze hájí zájmy univerzity. „Politický aspekt to má pouze v tom, že do politiky to vtahuje on. Já jsem říkal, že žádný politický nátlak na mě vyvíjen není. S jeho politickými názory to nemá vůbec nic společného,“ řekl například minulý týden v rozhovoru pro Radiožurnál.

Ševčíkovo odvolávání Děkan Ševčík podle rektora Dvořáka poškozuje dobré jméno školy. Snahy o odvolání Ševčíka odstartovaly poté, co se děkan 11. března zúčastnil demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Následně ho novináři vyfotografovali, jak ho vytlačují těžkooděnci ze schodů Národního muzea. Desítky lidí, které se před tím účastnily demonstrace Česko proti bídě, požadovaly stažení ukrajinské vlajky z čela budovy. Děkan to, že by poškozoval dobré jméno VŠE nebo fakulty, kterou vede, dlouhodobě odmítá. Snižující se počty studentů fakulty vysvětluje náročností studijních oborů a zdůrazňuje, že fakulta spolupracuje s jinými fakultami, s veřejným sektorem a základními a středními školami. Dále trvá na tom, že se ničeho sporného nedopustil a splnil všechny dřívější požadavky rektora: přestal působit jako ekonomický expert hnutí Trikolora nebo odmítl další vystupování na demonstracích. Působení v čele fakulty považuje za úspěšné. Míní, že manažersky neselhal. Důvody k odvolání podle něj nejsou. V roce 2014 měl zneužít Miroslav Ševčík už jako děkan VŠE modrý majáček. Využil ho v koloně na dálnici D5 a v takto označeném autu odjel v protisměru, v pruhu uvolněném řidiči pro sanitky. Vysvětloval to tím, že vezl zraněnou ženu do nemocnice.

Šéf národohospodářské fakulty působil jako ekonomický expert hnutí Trikolora. Podle serveru Seznam Zprávy den před sněmovními volbami v roce 2021 využil získané kontakty ze systému školy a využil je při reklamě na své politické angažmá.

V září loňského roku Ševčík vystoupil na protivládní demonstraci, za přednesený projev si vysloužil kritiku rektora. „Bylo mi až líto profesora Fialy, když seděl na hanbě v Evropském parlamentu a musel jako malý smrad poslouchat výblitky člena Evropského parlamentu Guya Verhofstadta. Bohužel si je nechal líbit. Kdyby měl koule, tak by mu dal alespoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči,“ říkal Ševčík před davy na Václavském náměstí.