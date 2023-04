‚Ševčík jako reputační riziko.‘ Šéf akademického senátu kritizuje, že děkan zůstává ve funkci

Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE ve středu neodvolal děkana fakulty Miroslava Ševčíka, což požaduje rektor Petr Dvořák, kvůli účasti na protivládních demonstracích. Podle rektora Ševčíkovo chování a vystupování poškozuje jméno jak fakulty, tak i celé vysoké školy. „Ševčík může dál vyučovat a dělat výzkum, bavíme se jen o odvolání z funkce děkana,“ říká pro Radiožurnál doktorand Lukáš Hulínský, místopředseda Akademického senátu VŠE. Rozhovor Praha 21:34 5. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Ševčík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rektor VŠE Dvořák trvá na konci děkana Miroslava Ševčíka v čele Národohospodářské fakulty. Co to konkrétně znamená tedy teď pro akademický senát školy?

Tak v tuto chvíli rektor, pokud chce odvolat děkana Ševčíka, tak to musí předložit velkému celouniverzitní senátu a ten to musí schválit. Bez toho souhlasu senátu nemůže rektor ten krok udělat.

V tuto chvíli to rektor ještě nepředložil, tak čekám, že to přijde buď v horizontu dní, možná i týdnů. Nevím, jak probíhala středeční diskuse ve fakultním senátu.

Záleží, jak moc si to ještě bude chtít rektor doplnit a připravit. Každopádně senát se sejde a bude o tom jednat, a buď to projde, nebo neprojde.

Co vše bude akademický senát školy při svém rozhodování zvažovat?

Tak to má několik rovin. V první řadě tam jde o to, jestli opravdu dochází k poškození zájmu školy. Názory na to budou určitě různé, ať už na to, jestli dochází k těm poškozením, případně jak velké poškození zájmů školy je a zda to stojí za odvolání.

No a pak samozřejmě bude záležet i prostě celkově na tom zpracování a na tom jak to rektor podá, protože rektor musí materiál předložit.

Materiál, co se chystá předložit, jsem ještě neviděl. Viděl jsem pouze to, co předložil fakultnímu senátu, tak nevím, jestli to bude stejné, případně upravené. V tuto chvíli nemohu určit, co všechno ještě bude součástí té diskuse.

Jak vnímáte ty hlasy, které říkají, že jde o jakousi cenzuru, že je děkanovi bráněno projevit svůj názor?

Je to velmi jako omezený pohled v tom smyslu, že vnímá pouze malou část celkového kontextu. Nikdo děkanovi nezabraňuje říkat svoje názory, nicméně z mého pohledu urážka není názor.

Děkan významné ekonomické školy a fakulty se chová tak, že o důležité části společnosti je schopen říct, že má vymyté mozky jenom proto, že mají třeba jiné volební preference. O studentech tvrdí, že se chovají jako komsomolci.

To nejsou názory, respektive on si to může myslet, ale ve chvíli kdy to řekne nahlas, je z toho primárně urážka. A vzhledem k tomu, že děkan je volená funkce, to znamená, že nějakým způsobem reprezentuje část akademické obce, tak má samozřejmě ta část akademické obce právo se proti tomu vymezit a případně volat po odvolání.

Tady je asi potřeba dodat, že pan Ševčík by na škole zůstal jako pedagog.

Je to tak. My se tady bavíme jenom o odvolání z funkce děkana. Nikdo ho nezbavuje jeho působení na akademické obci. Dál může vyučovat a dělat výzkum, pokud nebude mít nějaké zásadní prohřešky.

„Lidé, co s tím nesouhlasí to berou tak, že úplně končí, a přirovnávají to k vyhazovu z práce za minulého režimu. Nicméně to je úplně jiná situace.“

To je už ale úplně jiný proces, který se v tuto chvíli neřeší. Samozřejmě v minulosti se objevily nějaké kontroverze, ale momentální proces je jenom o odvolání z pozice děkana, nikoliv o vyhození z vysoké školy.

Lidé, co s tím nesouhlasí to berou tak, že úplně končí a přirovnávají to k vyhazovu z práce za minulého režimu. Nicméně to je úplně jiná situace.

Vy sám víte o nějaké věci, kdy by mělo vystupování pana Ševčíka konkrétní negativní dopad na fakultu nebo na celou vysokou školu?

Ještě nejednal s vedením VŠE, takže nevím, nakolik je to závažné, ale co zatím vím i z médií, tak byla plánovaná akce v červnu, která měla být zaměřena na absolventy VŠE. Měla na ní být řada významných řečníků a někteří z nich údajně odmítli účast na těchto akcích.

Z doslechu, některé fakulty musí řešit se svými partnery a sponzory, že děkan Ševčík pro ně začíná být reputační riziko. Já sám se s tím jako setkávám mimo univerzitu běžně. Lidé se mě ptají, jak je možné, že člověk, který takto vystupuje, má i nadále tak významnou pozici v akademické obci. Stejné historky sdílí i řada mých blízkých přátel.