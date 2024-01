Letní semestr na filozofické fakultě začne podle plánu, na náměstí vznikne stálé pietní místo

Letní semestr na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy začne podle původního harmonogramu 19. února. Učit se bude ve všech budovách včetně hlavní budovy na náměstí Jana Palacha, řekla ve čtvrtek na setkání s novináři děkanka fakulty Eva Lehečková. Výjimkou je čtvrté patro budovy, které pravděpodobně zůstane uzavřené celý letní semestr. Fakulta zůstane uzavřená minimálně do konce ledna, hlavním důvodem je podle Lehečkové technický stav budovy. Praha 13:22 4. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze svíček a květin by pak mohla podle děkanky Lehečkové vzniknout trvalejší pietní připomínka tragédie | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Při tragické události, kdy na fakultě student před Vánocemi zastřelil 14 lidí, bylo podle Lehečkové zničeno více než 130 dveří. Oprava bude stát několik milionů korun, další škody ještě vyčíslené nejsou.

Od krizové intervence po střelbě ke skupinové terapii. ‚Trauma není duševní nemoc,‘ upozorňuje psycholog Číst článek

„Výuka bude rozložena do všech budov, které filozofická fakulta užívá, tedy včetně hlavní budovy Jana Palacha, a to postupně do prostor, které již budou procházet opravou,“ řekla Lehečková. Je možné, že v několika prvních týdnech semestru kvůli opravám budou přednášky, které by měly být v hlavní budově, online, dodala.

Výjimku tvoří čtvrté patro budovy, které bude pravděpodobně uzavřené celý letní semestr a otevře se až v příštím akademickém roce. Pro zaměstnance, kteří na tomto patře běžně učí, bude vedení fakulty hledat náhradní prostory.

Opravy podle děkanky vyžadují speciální přístup, budova je stará a má památkovou hodnotu. Fakulta byla v den tragické události podle Lehečkové v běžném provozu, vyučovalo se, zároveň se připravovaly různé předvánoční akce. V budově se v tu chvíli pohybovaly vyšší stovky lidí.

Kamerové systémy, omezení velkých tašek. Pro bezpečnost ale plošné kroky neplánujeme, říká Bek Číst článek

„Byl spuštěn proces přípravy zadávání nutných oprav a na to naváže proces přípravy na otevření budovy,“ řekla Lehečková. Přesný harmonogram zatím fakulta nemá. Přímo v budově se zajišťují jen kritické agendy vybraných oddělení děkanátu, jde například o činnost správy budovy, řekla děkanka.

Zkouškové období bude ve standardní době, tak jak se plánovalo podle harmonogramu akademického roku, zároveň bude dobrovolné. Dobrovolnost zkoušek podle Lehečkové spočívá v tom, že si studenti mohou zkoušky rozložit, budou je tak moci konat později.

Není to podle ní rušení zkoušek, které jsou součástí akreditovaných programů. Zkoušky nakonec studenti budou muset splnit.

Zákaz velkých zavazadel, rámy v rizikových objektech. Vysoké školy a policie řeší nová bezpečnostní pravidla Číst článek

Fakulta podle děkanky uvažuje o posílení možnosti individuálních studijních plánů nebo o osvobození od poplatku za další studium těm, kterým by kvůli rozvolnění studijního plánu vznikla povinnost tento poplatek platit.

Na náměstí Jana Palacha vznikne stálé pietní místo, po celý leden tam bude hořet oheň jako pietní připomínka tragické události. „Pátého ledna, zítra dopoledne v 10 hodin, dojde k nějakému pietnímu vznešení toho pietního místa tady u Karolina,“ řekla děkanka. Ze svíček a květin by pak mohla podle děkanky vzniknout trvalejší pietní připomínka tragédie.

Univerzita Karlova chystá bezpečnostní opatření pro každou fakultu. Připravuje i pietní akce Číst článek

„Větší akce se bude konat ve spolupráci s univerzitou 21. ledna v termínu měsíčního výročí té tragické události, a zároveň 16. ledna proběhne tradiční pietní akt k uctění památky studenta filozofické fakulty Jana Palacha,“ řekla Lehečková. Akce bude začleněná do harmonogramu Měsíce pro fakultu.

Lidé v reakci na tragédii posílali univerzitě peníze. V Nadačním fondu Univerzity Karlovy je podle rektorky Mileny Králíčkové 73 milionů korun. Peníze budou podle ní použity na pomoc potřebným, nyní se využívají na akutní pomoc, počítá se ale i s pomocí následnou.