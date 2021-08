Déle a levněji, nebo rychleji a dráž? Spor firem zpožďuje opravy Pisáreckého tunelu v Brně

Silničáři do konce srpna nezahájí rekonstrukci Pisáreckého tunelu v Brně. Začnou nejdřív v září. Důvodem opakovaného odkladu plánovaných prací je podle zjištění Českého rozhlasu Brno spor firem, které se o zakázku ucházejí. Ředitelství silnic a dálnic proto zatím neví, kdy opravy spustí. Určitě to ale nestihnou v době letních prázdnin, kdy je v ulicích slabší provoz. Brno 21:03 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pisárecký tunel | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jádro celého problému tkví v termínech a penězích.

O zakázku na opravu tunelů Pisárky, Hlinky a části Bítešské ulice vedoucí k dálnici D1 se přihlásila dvě sdružení firem. Jedno z nich říká, že práce stihne za měsíc, ale dráž. To druhé namítá, že opravu zvládne levněji, ale za dva měsíce.

Ředitelství silnic a dálnic kvůli tomu zakázku ještě neuzavřelo a na podpis smlouvy se čeká.

Podle informací Českého rozhlasu proti sobě stojí dva subjekty: sdružení firem Doprastav, Eltodo a IMOS, které navrhlo délku prací 35 dní a cenu asi 280 milionů korun. A proti nim leží nabídka firem SPEL, Intesys, OHL ŽS a Veselý, které říkají, že práce provedou za 235 milionů korun, ale potrvají 65 dní.

Při posuzování nabídek na Ředitelství silnic a dálnic uspěla ta první zmíněná – od druhé ji přitom dělí jen velmi málo: 0,13 bodu. Z hlediska hodnotících kritérií se tak nabídky dají považovat za prakticky srovnatelné.

„Podle mě je to naprosto nereálné, protože stav, který panuje v dodavatelských vztazích na evropském i celosvětovém trhu, je teď takový, že dodávky technologického vybavení se pohybují v rozmezí šesti až osmi týdnů. Takže jestli někdo nabízel takhle nízkou realizaci, tak je to nesmysl,“ tvrdí výrobně-technický ředitel firmy SPEL Miroslav Kolda. Proti soupeřům proto podali námitky.

Firma SPEL se v roce 2019 v Brně podílela na opravách Husovického tunelu za 140 milionů korun, práce trvaly přesně dva měsíce letních prázdnin.

Podle Koldy je rekonstrukce Pisáreckého tunelu technologicky složitější. Zahrnuje mimo jiné i opravu silnice u vjezdu a výjezdu do tunelu v Bítešské ulici. „Když si někdo přečte tu zadávací dokumentaci, tak i z toho laik pozná, že je to v dnešní době nemožné,“ dodává.

Za měsíc hotovo

I přes námitky oponentů si je ale první sdružení firem jisté, že jejich nabídka je reálná.

„Můžeme zaručit, že realizace zakázky potrvá nejdéle 35 dnů. Víme, že byly podané námitky. Co v nich druhý uchazeč napadá, netušíme. Vypořádání námitek je plně v gesci zadavatele a věříme, že se s nimi vypořádá. Já pouze zopakuji, že zakázka je za 35 dnů realizovatelná. Tuto dobu realizace ostatně předpokládá i sám zadavatel v zadávacích podmínkách soutěže,“ ujišťuje ředitel pražské pobočky slovenské stavební firmy Doprastav Václav Pavlovský.

Ředitelství silnic a dálnic do podmínek zakázky na opravu tunelu skutečně napsalo, že hledá firmu, která práce a s nimi spojenou uzavírku zvládne v rozmezí 35 až 80 dnů.

„V rámci soutěže proti tomuto parametru nikdo nevystupoval, takže předpokládáme, že to sdružení si vyhodnotilo všechna rizika, která s realizací takové stavby souvisí a v rámci toho nabízeného termínu tu stavbu dokončí. Pokud ne, tak smlouvy mají sankční mechanismy, tak aby se to firmám úplně nevyplácelo,“ říká šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

„Nám se celý postup této soutěže nelíbí. Možná zadavatel (ŘSD – pozn. red.) úplně neodhadnul dobu realizace - že si možná někdo neuvědomil, že 35 dní je krátký termín. Chápu, že zadavatel to chtěl zrealizovat v letních měsících, takže snaha určitě byla to opravit v této době, ale reálný termín jsou opravdu minimálně dva měsíce,“ trvá na svém Kolda.

Nesplnění termínu = sankce

Pokud firma termín nebo jiné smluvní podmínky nedodrží, může dostat pokutu. Hrozit jí může i zápis na takzvaný blacklist, tedy dočasný zákaz ucházet se o zakázky Ředitelství silnic a dálnic. Jak přísná by sankce nakonec byla, to nejde předjímat.

Stejně jako nikdo nedovede říct, kdy práce v Pisáreckém tunelu skutečně začnou. „Říkat dnes jestli to bude za týden nebo za čtrnáct dní, to si teď netroufnu. My to musíme probrat se všemi, kteří se na koordinaci staveb v Brně podílí,“ krčí rameny Fiala.

„Současná situace okolo zakázky na rekonstrukci tunelů Pisárky a Hlinky zůstává i pro nás značně nepřehledná. V tuto chvíli jsme ‚pouze‘ vybraným dodavatelem. Zadavatel nám sdělil, že veškeré relevantní informace i podklady k realizaci zakázky, včetně například stavebního povolení, nám poskytne až po podpisu smlouvy. Takže v situaci, kdy nemáme uzavřenou smlouvu, nemůžeme zahájit ani přípravné práce na zakázce. A i s ohledem na podané námitky, které uzavření smlouvy blokují, nedokážu termín zahájení prací odhadnout,“ dodává Pavlovský s tím, že jsou připravení se silničáři a Brnem jednat o takovém termínu, který bude mít na dopravu minimální dopad.

... a další dopravní omezení

Silničáře ale tlačí čas. U Pisáreckého tunelu totiž bude do roku 2024 platit omezení kvůli dostavbě navazujícího Velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici. A další část okruhu v Bauerově ulici by měli dělníci začít upravovat příští rok i v souvislosti s přípravou stavby víceúčelové haly na brněnském výstavišti anebo lanovky z Hlinek do Univerzitního kampusu.

„Na příští rok se chystají další stavby, u kterých je třeba, aby byl Pisárecký tunel průjezdný. Takže záleží na tom, jak se k tomu ŘSD postaví a jestli to bude nezbytné udělat, nebo ne. Ale to jsou věci, které pořád nevíme,“ povzdechla si Vlasta Jágerová, která má v Brně na starosti koordinaci dopravních uzavírek.