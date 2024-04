Delegáti hnutí SPD budou vybírat nové vedení. Tomio Okamura je zatím jediným kandidátem

Dvě parlamentní uskupení, ODS a SPD, si v sobotu volí nové vedení. U obou se velké změny neočekávají. Přesto jsou obě setkání zajímavá. Na celostátní konferenci SPD třeba promluví dva bývalí prezidenti. Hnutí SPD si také do budoucna stanovilo ambiciózní cíle a to dostat se do vlády. I o tom se budou v sobotu na celostátní konferenci diskutovat. Praha 8:11 13. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Naši členové jsou velmi inteligentní, jsou velmi znalí věci, sledují práci a politickou situaci průběžně, v podstatě každý den,“ říká Okamura | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Cílem musí být, abychom uspěli ve volbách do Poslanecké sněmovny, ve volbách do Evropského parlamentu, na podzim jsou krajské volby, a cílem musí být posílení SPD tak, abychom mohli co nejlépe a nejsilněji prosazovat volební program, který jsme slíbili našim voličům,“ říká k ambicím hnutí jeho současný předseda Tomio Okamura.

Dodává, že strana byla úspěšná hlavně na komunální úrovni. Teď má téměř 500 zastupitelů po celém Česku. Cíle do budoucna jsou ale vyšší. Na celkem 250 delegátů chce Okamura na sobotním sněmu zapůsobit hlavně vlastní odvedenou prací.

„Naši členové jsou velmi inteligentní, jsou velmi znalí věci, sledují práci a politickou situaci průběžně, v podstatě každý den. Nás je v SPD přes 10 000, to znamená, že členská základna je velice široká a v tajné volbě se potom rozhodnou delegáti o tom, jaké bude složení vedení hnutí na další období,“ říká Okamura.

O post místopředsedy se také uchází jeho současný zastánce Radim Fiala. Volba druhého muže SPD je ale trochu jiná než v dalších hnutích a stranách. Delegáti volí pouze členy předsednictva a ti se pak rozhodnou, kdo z nich bude místopředsedou. I pro Fialu je klíčové, aby se hnutí stalo součástí příští vlády.

„Budujeme na to expertní prostředí. My bychom chtěli, aby do vlády šli za nás experti, tedy lidé, kteří se pohybovali ve svém oboru celý život, mají s tím obrovské zkušenosti a my bychom chtěli jít tímto směrem, aby lidé, kteří mají zkušenosti a mají určité renomé a kredit ve svém oboru, aby zastupovali SPD ve vládě, aby mohli říct, že máme ve vládě lidi, kteří skutečně rozumí oboru a kteří mají šanci vytáhnout zemi z krize, ve které nyní jsme,“ komentuje Fiala.

Součástí diskuse bude na konferenci také téma budoucího postavení hnutí. Jeho současná voličská podpora se pohybuje podle posledních průzkumů mínění kolem deseti procent. Poslankyně hnutí Karla Maříková, která se na sjezd chystá taky, říká, že SPD usiluje nejen o zisk dalších voličů, ale taky o ustálení vlastní pozice.

„Abychom byli pro voliče první volbou, kteří mají jako prioritu nějaké vlastenecké zájmy, podporují rodinu, práce, demokracii, svobodu. Abychom byli na stejné úrovni jako třeba naši partneři ve Francii, Holandsku nebo v Rakousku,“ říká Maříková.

Na konferenci v pražském hotelu Duo vystoupí taky několik hostů, třeba lídr společné kandidátky hnutí SPD a Trikolóra do evropských voleb Petr Mach. V úvodu k delegátům promluví také bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus, který pošle videozdravici. Podobné vystoupení přitom zakladatel strany ODS na současně probíhajícím sněmu Občanských demokratů neplánuje.