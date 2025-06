Dělníci bourají betonové podpěry pod mostem v Pardubicích. Nově už ho přes Labe ponesou jen lana

Lanový most přes Labe v Pardubicích už drží sám - jen na ocelových lanech. Stavbaři začali odstraňovat dvě provizorní opory, které doteď konstrukci držely. Nachází se přímo ve vodě a jejich likvidace zabere několik týdnů. Přemostění bude součástí severovýchodního obchvatu města a po jeho dokončení se stane nejdelším lanovým mostem v Česku. Pardubice 23:42 17. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Most, který váží celkem 10 tisíc tun, bude součástí obchvatu Pardubic a po jeho dokončení se stane nejdelším lanovým mostem v Česku | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Během jarních měsíců se nám povedlo dokončit kompletní nosný systém mostu a v současné době odstraňujeme provizorní podepření z koryta čeky Labe,“ říká Stanislav Král z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic o lanovém mostu přes Labe – vůbec největším svého druhu v Česku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Budoucí nejdelší lanový most v Česku, který vede přes Labe v Pardubicích, už je zavěšený. Stavbu sleduje Šárka Rusnáková

Konstrukce je už plně samonosná, a tak stavební firma začala odstraňovat dočasné podpěry, které dosud stály ve vodě. Nebude to ale jednoduché, upozorňuje mostní expert z firmy Hochtief Petr Vítek.

Rozbourat stovky tun betonu

„Ta podpěra se skládá ze základu, z něj vychází dva dříky směrem nahoru k mostu, jsou betonové stejně jako základ. Ke dnu Labe jdou od základu ocelové piloty. Základ sám o sobě je poměrně masivní, je to asi 200 tun betonu a ukázalo se, že nejvhodnějším řešením je rozbíjení pomocí impaktorů a suť nakládat do pontonu,“ doplňuje.

Ze dna řeky pak bude ještě nutné autogenem odřezat ocelové piloty. Práce na odstranění obou podpěr potrvají zhruba šest týdnů. Most, který váží celkem 10 tisíc tun, už podpěry nepotřebuje – lana ho drží už přibližně dva měsíce.

2:55 OBRAZEM: Nebe nad Pardubicemi patří Aviatické pouti. Lidé viděli v akci slavný letoun z bitvy o Británii Číst článek

„Od té doby funguje v definitivním statickém systému a my si tady můžeme úplně v klidu ty dočasné podpory demolovat,” popisuje Vítek.

Asfalt do konce prázdnin

„Následně stavbaře čekají už jen závěrečné práce,“ dodává zástupce Ředitelství silnic a dálnic Stanislav Král. „Během měsíce nebo měsíce a půl bychom měli dokončenou betonáž monolitických říms, následně bude probíhat zhotovení izolačních systémů mostu a pokládka litého asfaltu. To by mělo být hotovo do konce prázdnin a v říjnu bude zhotoveno příslušenství mostu.“

V listopadu přijdou na řadu zátěžové zkoušky. Do provozu by měl být most uveden 5. prosince společně se zbytkem severovýchodního obchvatu.