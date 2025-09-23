Dělníci v Brně-Králově Poli nalezli nevybuchlou munici. Policie uzavřela okolí a evakuovala i školu
Na křižovatce Jana Babáka, Tábor a Kounicova v Brně byly při zemních pracích nalezeny fragmenty munice. Oblast je zcela uzavřena, včetně pěší trasy – počítejte se zdržením. Z přilehlé základní školy bylo preventivně evakuováno 86 osob. #policiejmk pic.twitter.com/6LaxgWJarU— Policie ČR (@PolicieCZ) September 23, 2025
Při práci na křižovatce na severu Brna objevili dělníci kusy nevybuchlé munice. Policie následně oblast uzavřela a podle jejího vyjádření na síti X na místě stále pracuje. Možnou dobu zákroku ani další podrobnosti brněnští strážníci zatím neuvedli.
Zásah probíhá na křižovatce ulic Jana Babáka, Tábor a Kounicova. Podle záběrů z místa jsou na místě kromě státních policistů i hasiči.
V důsledku prací je oblast podle policie zcela uzavřena a řidiči i chodci mají počítat se zpožděním. Linky městské hromadné dopravy x4,12,34 a 36 jezdí podle ČTK do odvolání odklonem. Ze základní školy nedaleko výkopu policisté evakuovali 86 lidí.
Ze země pyrotechnici dále vytahují nové kusy munice a zbraní. „Mimo jiné našli i dva panzerfausty a několik granátů,“ píše policie.