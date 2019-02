Výstřely z děla ruší lidi na Rakovnicku. Střílí, aby plašilo zvěř, která okusuje stromky

Lidé v okolí obce Václavy na Rakovnicku si stěžují na výstřely z děla. Za neobvyklý problém může dělo plynové, které má plašit srnčí zvěř. Některým místním ruší nepravidelné výstřely spánek už asi dva roky. Situace se zlepšila až v posledních dnech, kdy se o všechno začali zajímat novináři. Rakovník 21:39 19. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Honza Ptáček

Místní ale mají s typickým hlukem bohaté zkušenost. „Já jsem to nikdy neviděl, ale zvuk je to jako když vystřelí dělo. Občané jsou naštvaní. Psi jak to slyší, začnou štěkat nebo výt,“ popisuje některé problémy starosta Josef Bláha z uskupení Za lepší Václavy.

Majitel pozemku Gunnar Grabowski používá plynové dělo na plašení zvěře, aby neokusovala stromky. Českému rozhlasu se ho osobně zastihnout nepodařilo, jen po telefonu řekl, že o tom nic neví a zavěsil.

Zdroje hluku musí plnit limity, které testuje hygienická stanice. Podle mluvčí Krajské hygienické stanice Dany Šalamunové, ale hygienici v tomto smyslu zatím žádný podnět z Rakovnicka nedostali, takže tam ani měření neprováděli. Starostové několika obcí z této oblasti ale už podali podnět na Policii ČR.