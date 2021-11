Babiš pošle Zemanovi demisi vlády písemně. Premiér se chtěl původně sejít s prezidentem osobně

Končící premiér Andrej Babiš (ANO) předá prezidentu Miloši Zemanovi demisi vlády písemně. Řekl to po středečním jednání kabinetu. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček přitom ještě minulý týden uvedl, že státníci se shodli na osobním setkání. Babiš si ale postěžoval, že nedostal od nemocnice výjimku k návštěvě prezidenta, proto si s ním musel minulý pátek volat. Praha 13:31 10. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš předkládal prezidentovi Miloši Zemanovi v lednu 2018 demisi své první vlády (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Pošlu to písemně,“ upřesnil premiér Andrej Babiš ve stručnosti způsob, jakým podá demisi vlády prezidentu Miloši Zemanovi, který je hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici.

Kabinet musí podle Ústavy podat demisi nejpozději po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Očekává se, že by k tomu mělo dojít koncem tohoto týdne.

Ještě minulý pátek přitom hradní mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že demisi by měl Babiš předat Zemanovi osobně. „Prezident republiky a premiér se shodli, že se chtějí setkat osobně, považují to za vhodnější než telefonát nebo videokonferenci,“ napsal na twitteru Ovčáček.

Mynář může, Babiš ne

Premiér Andrej Babiš si ale postěžoval, že od Ústřední vojenské nemocnice minulý pátek nedostal na rozdíl od hradního kancléře Vratislava Mynáře výjimku, aby mohl prezidenta přijít navštívit. Musel si proto s hlavou státu zavolat po telefonu.

V nemocnici platí kvůli koronaviru až na výjimky zákaz návštěv pacientů na akutních odděleních. Patří mezi ně i rehabilitační oddělení, na kterém leží prezident.

Babiš také v rozhovoru pro TN.cz avizoval, že mu střešovická nemocnice neumožní setkat se s prezidentem osobně, je připravený podat demisi vlády písemně.

V historii Česka se stalo pouze jednou, že by končící premiér předával demisi své vlády jinak než osobně do rukou prezidenta.

Byl to sociální demokrat Bohuslav Sobotka, který v roce 2017 informoval prezidenta o demisi vlády dopisem. Ústava k tomuto procesu pouze symbolicky říká: „Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky.“

Prezident by měl po přijetí demise obratem pověřit vládu vykonáváním jejích funkcí do jmenování nového kabinetu. Babišova vlády by se pak začala označovat za vládu v demisi.

Prezident Zeman už také pověřil v úterý předsedu ODS a lídra koalice Spolu Petra Fialu jednáním o složení nového kabinetu. Představitelé pětikoalice v pondělí podepsali vládní koaliční smlouvu. Fiala předpokládá, že by se jeho vláda mohla ujmout mandátu do vánočních svátků. Do té doby by měl řídit stát končící kabinet v demisi.