Demisi nechceme, blokáda je ale namístě. Pýcha a Doležal nemluví za všechny zemědělce, tvrdí Dufek

Část zemědělců v pondělí přijela v rámci protestní akce s traktory do Prahy. „Macron a italská premiérka se za zemědělce jednoznačně postavili. Myslím, že by se za to měl postavit i náš ministr," tvrdí jeden z organizátorů akce Bohumír Dufek. Někteří protestující skandovali protivládní hesla, demise ale podle Dufka není cílem protestu. Rozhovor

„Dělej něco pro lidi“ bylo jedno ze skandovaných hesel. Co by měla vláda konkrétně podle vás pro lidi v tomto případě dělat?

Odstoupit od Green Dealu pro zemědělce znamená odstoupit od systému, který je teď nastaven. Nikdo nechce říkat, že nebudeme hospodařit ekologicky a že se nebude ctít příroda, ale současná unijní norma je neproveditelná a navíc blokuje některé zemědělské postupy a zemědělskou výrobu.

EU sem pustila velké množství obilí z Ukrajiny, což by se dalo vydržet. Pravděpodobně ale nepůjde vydržet možné podepsání smlouvy mezi EU a státy Jižní Ameriky. Proti tomu protestují všechny státy celé Evropy a kvituji, že Macron a italská premiérka se za zemědělce jednoznačně postavili. Myslím, že by se za to měl postavit i náš ministr, protože v tomto případě je třeba hledat spojence, který nám pomůže, a Francie s Itálií jsou silnými spojenci. Je potřeba provést hloubkovou kontrolu cen potravin a ne aby nejvyšší úřad kontroloval cenu cukru celý rok.



Zároveň se nám nelíbí některé otázky týkající se zákoníku práce. Jestli nám je vyhrožováno, že bude zavedeno propuštění bez udání důvodu, tak vláda nemůže čekat, že to jen tak přejdeme. Také jde i o slib, že budou změněny důchody a že budou preferovány těžké profese, kde bude možné odejít do důchodu daleko dřív.



Ministr sliboval už vloni transpozici evropské směrnice o minimální mzdě a nic se nestalo. Tady bych ještě upozornil na jednu věc, že ta situace je kritická. Hlavně ty, co tam lezou za panem ministrem, tak blokují podepsání kolektivní zemědělské smlouvy.

Když říkáte, že někdo leze za ministrem, co máte na mysli?

Mám na mysli Pýchu a Doležala, kteří tam prosazují některé věci, aniž by se zeptali všech zemědělců. Zemědělci nemohou dopadnout jako školáci, kterým bylo naslibováno a pak jim chyběly finanční prostředky.

Patří demise mezi vaše požadavky? To skandovali lidé před ministerstvem.

Toho se u nás nikde nedočtete. Ne, určitě nepatří.

Kdo jsou lidé, kteří se účastní vašeho protestu? Jak si vysvětlujete, že se od vaší akce distancují Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství?

My přece nemáme zemědělce, kteří jeden den podporují Agrární komoru a druhý den přijedou demonstrovat proti tomu, co dělá vláda. Vždyť zemědělcům, kteří jsou v Agrární komoře a Zemědělském svazu, se to také nelíbí. Jenom je otázka, jakým způsobem tyto dvě organizace velkou část zemědělců zastupují. Já bych tady počkal a dal tomu určitý čas a vývoj.

Není předčasné přistupovat k blokádě ve chvíli, kdy vláda projevuje ochotu jednat?

Já jsem oslovil premiéra dvakrát písemně, ministra také. A jaký je výsledek? Porušují zákon o lobbingu, že svými příznivci.

Koho máte na mysli?

Myslím Doležala a Pýchu, kteří, jak pořád opakuji, nemluví za celou zemědělskou veřejnost.

A vy ano?

Já jsem neřekl, že mluvím za zemědělskou veřejnost, ale můžu říct, že za zemědělské odboráře ano. My jsme vyzvali pana ministra už na začátku prosince, aby s námi jednal, a na jednání jsem čekal až do šestého února, kdy jsme ho oslovili dalším dopisem. Takto si prostě nepředstavuji jednání s nevládními organizacemi.

Došlo k tomu jednání?

Nedošlo k ničemu. Pan ministr mi sdělil, že on všechno dělá, že nemá potřebu.