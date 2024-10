Demisi podám. Už nemám ve vládě koho reprezentovat, říká končící ministr Šalomoun

Piráti opouštějí vládu. Demisi v úterý podají i zbývající pirátští ministři, tedy ministr zahraničí Jan Lipavský a ministr pro legislativu Michal Šalomoun. „Bartoš to odhadl dobře, protože ty výsledky hlasování byly poměrně jednoznačné,“ uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál končící ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Rozhovor Praha 10:24 1. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Končící ministr pro legislativu Michal Šalomoun | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je to tedy tak, že podáte demisi?

Je to tak. Už jsem to avizoval předtím, že pokud k tomu budu vyzván Českou pirátskou stranou, jejíž jsem byl nominantem ve vládě, tak demisi podám. Protože rekonstruovaná vláda bude samozřejmě vláda politická, která bude udělaná na politickém půdorysu. A já už tam nemám koho reprezentovat.

A víte, kdy konkrétně demisi podáte?

Někdy během úterý. V úterý odpoledne zasedá Poslanecká sněmovna, takže předpokládám, že se tam potkám s premiérem, a tam bych mu to nějak předal v papírové podobě.

Ivan Bartoš už v neděli, tedy ještě před zveřejněním výsledků hlasování členů Pirátské strany, oznámil, že Piráti z vlády odejdou. Bylo to tedy vůbec nutné hlasovat?

Ivan Bartoš je sice ještě předseda, ale myslím si, že bychom měli postupovat nějakými formální kroky. A pokud Česká pirátská strana má v rámci svých struktur udělaný tento mechanismus, stejně jako Česká pirátská strana se nejdřív usnesla na tom, že budu její reprezentant ve vládě, tak je asi logické, že když se usnesla, že z vlády odejde, tak se té reprezentace vzdám tímto způsobem.

Tomu rozumím, ale teď se bavíme o něčem trochu jiném, protože Ivan Bartoš řekl, že Piráti z vlády odejdou, a teprve potom se zveřejnil výsledek hlasování pirátského fóra. Co by se stalo, kdyby náhodou hlasování dopadlo obráceně?

To už je taková spekulace. Ivan Bartoš to odhadl tímto způsobem. Odhadl to poměrně dobře, protože výsledky byly poměrně jednoznačné.

Dobře, ale přesto oznámil něco, co se rozhodlo ve fóru až o několik hodin později.

Ano, ale na podstatě té věci to mnoho nemění.

Koaliční strany teď oznámily, že po odchodu Pirátů nebudou znovu obsazovat váš post, tedy funkci ministra pro legislativu. Agendu by podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové mělo převzít ministerstvo spravedlnosti. Jak toto hodnotíte? Ono to vypadá, jako by ministr pro legislativu z jejich pohledu vlastně nebyl nutný.

Jakákoli vláda se musí popasovat s tím požadavkem, který je v kompetenčním zákoně, kde je uvedeno, že vláda si může jako svůj poradní orgán zřídit Legislativní radu vlády. To je tam od roku 1969 a od roku 1969 Legislativní rada vlády funguje kontinuálně.

Pak je tam další pravidlo, a to, že předseda Legislativní rady vlády má být člen vlády. To se pak může nadesignovat dvěma způsoby. Buďto to bude někdo, kdo se bude věnovat jenom tomu a pak tomu ministrovi můžete říkat různě. V mém případě to byl ministr pro legislativu, byť to označení je v podstatě jen marketingové a právní význam to nemá.

Anebo to předsednictví Legislativní rady vlády nadělíte nějakému jinému ministrovi, který se stará o nějaký jiný resort. Zpravidla se to dává ministru spravedlnosti, protože přece jenom je to právník.

Nicméně ten aparát je stejně na Úřadu vlády. Ono by se i tak fakticky nic nepřesouvalo, protože statut Legislativní rady vlády je takový, že předseda může úkolovat i místopředsedu, což je můj vrchní ředitel na úřadě.

Takže pokud rekonstruovaná vláda tento post zruší, předsedou Legislativní rady vlády udělá ministra spravedlnosti, tak ten už na základě toho statutu může úkolovat aparát, který je na Úřadě vlády.

Expertní komunita se shoduje v tom, že je vhodnější, aby to byl samostatný ministr, protože předseda Legislativní rady vlády má a hraje do jisté míry oponentní roli vůči návrhů zákonů, které předkládají jednotliví ministři, a v momentě, kdy tím předkladatelem je ministr spravedlnosti, tak se oponentní role značně vytrácí.

Jako předseda Legislativní rady vlády máte určité kompetence, kdy třeba můžete zkracovat nebo vynechávat připomínkové řízení nebo úplně vynechat hodnocení dopadů regulace. A pokud to uděláte u svého materiálu, tak v podstatě snižujete oponenturu okolí a může se to projevit na kvalitě.

Co konkrétně rozdělaného budete teď muset po podání demise opustit? A co budete chtít, aby ministerstvo spravedlnosti, tedy váš nástupce, z vaší agendy dotáhlo?

Například ministerstvo spravedlnosti tam má svou velkou vlastní novelu trestního zákona, kde je mimo jiné legalizace konopí. Je tam rozšíření novely trestného činu, služby pro cizí moc a podobně, takže je to poměrně rozsáhlé. To jsou agendy předsedy legislativní rady vlády.

Pokud se ptáte ještě na mě jako na ministra, tak tady mám ještě rozpracovanou reformou hodnocení dopadu regulace, kde to sice děláme, spíš formálně, do jisté míry předstíráme potřebu to ještě dodělat, aby se to poněkud změnilo a příprava regulací se poněkud zracionalizovala.

Pak mám na stole ještě změnu zákona o hospodářské soutěži a také tady mám v podstatě nachystanou i novelu Ústavy, kde jsou třeba zvyšovány kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu třeba vůči České televizi a podobně.