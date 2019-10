ŽIVĚ: Je demokracie nejlepší způsob vlády? O projektu Rozděleni svobodou debatují Minář, Marvanová i Baxa

Třetí ze série debat k projektu Rozděleni svobodou se bude konat na Fakultě sociálních věd v Praze. Hosté budou debatovat o významu demokracie, nebo o tom, kdo by mohl být dalším českých prezidentem. Tématem bude Důvěra a nedůvěra v demokracii a její instituce. Hosty budou ekonomka Hana Lipovská, právnička Hana Marvanová, předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář, sociolog Martin Buchtík a bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Praha 17:01 24. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle unikátního průzkumu pro Český rozhlas by skoro polovině dotázaných nevadila autoritativní osobnost v čele státu. Může být příštím českým premiérem nebo prezidentem politik srovnatelný s Viktorem Orbánem nebo Vladimirem Putinem?

Jen necelá polovina dotázaných navíc považuje demokracii za nejlepší způsob vlády. Není to za třicet let demokracie málo? Policie a armáda mají v průzkumech obvykle vysoké procento důvěry. Soudy zůstávají trochu pozadu, čím to je?

Podle výzkum to také vypadá, že máme rádi demokracii, ale nevěříme politickým stranám. Jaké je pro to vysvětlení?

Český rozhlas připravil k 30. výročí sametové revoluce unikátní průzkum s názvem Rozděleni svobodou. Ten zmapoval šest základních tříd, do kterých je česká společnost rozdělená. Zároveň upozornil na konkrétní problémy lidí v těchto třídách. A právě na ty se zaměřuje druhá fáze projektu.

Radiožurnál a Český rozhlas Plus připravily sérii pěti debat, ve kterých s experty jednotlivých politických stran, které mají své poslanecké kluby ve sněmovně, navrhneme, jak tyto problémy systémově řešit.