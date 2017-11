Demokratický blok odmítl volit předsedu sněmovny. ANO podle něj odmítá jednat s ostatními

Demokratický blok, ve kterém se pro účely ustavení komory sdružili lidovci s ODS, TOP 09 a Starosty a nezávislými, neodevzdá při volbě předsedy sněmovny lístky, aby se ukázalo, jaká koalice mezi poslanci skutečně existuje. Podle předsedy lidoveckého klubu Jana Bartoška to nyní vypadá, že koalice bude složena z ANO, SPD a KSČM.

Ve sněmovně podle Bartoška hrozí, že i při volbách dalších orgánů komory a jejího vedení budou poslanci kvůli hnutí ANO vypadat podobně nekompetentně jako v pondělí, kdy se až na plénu sváděla ostrá diskuse o tom, kolik členů by měl mít mandátový a imunitní výbor. "Do dnešního dne neznáme počet výborů, lidí ve výborech, místopředsedů, neznáme složení komisí," vyčetl Bartošek hnutí ANO.

Lidovci proto šéfa sněmovny, na kterého kandiduje pouze Radek Vondráček (ANO), ve středu odmítají volit, protože nevědí, jaké je rozložení sil. "Nyní to vypadá, že (vládní koalice) bude složena z ANO, SPD a KSČM," konstatoval Bartošek. Šéf lidovců Pavel Bělobrádek řekl, že celý Demokratický blok respektuje výsledky voleb, ale ANO by mělo s ostatními stranami jednat a brát ohled i na hlasy jejich voličů. "Naši voliči nemohou být zašlapáni do země a nesmí být ignorován jejich hlas," řekl.

Arogance moci

ANO podle lidovců není ochotno jednat s ostatními, takže i při dalších procedurách hrozí podobný "šlendrián" jako v případě ustavení mandátového výboru. "Rétorika, že se nikdo nechce s ANO bavit, je zcela mylná," uvedl Bělobrádek. Neodevzdání hlasovacích lístků při volbě předsedy má být protestem proti "vyhnívací taktice" ANO a jeho aroganci moci. Má ukázat, jaká koalice skutečně ve sněmovně existuje, dodal. Připomněl, že Demokratický blok ANO vyzýval k jednání, ale krátce před pondělní schůzkou se dozvěděl, že se neuskuteční.

Lidovci také odmítli, aby mandátový a imunitní výbor vedl Stanislav Grospič (KSČM). Podpoří předsedu Starostů Petra Gazdíka. Zdůvodnili to tím, že komunisté jsou součástí vládní koalice a navíc připouštějí, že by mohli za určitých okolností podpořit vznikající menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO).