ONLINE: K demolici je na jižní Moravě po bouřkách a tornádu určeno 150 domů. Číslo nemusí být konečné

Po bouřkách a tornádu na Břeclavsku a Hodonínsku se musí strhnout 150 domů, řekl ve středu po jednání krizového štábu ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán. Podle něj není číslo konečné, protože se zatím nepodařilo projít všechny domy. Do konce týdne chtějí hasiči vyklidit obce od suti, trámů a rostlinných zbytků, které se neustále objevují na ulicích a komplikují dopravu. Bouře ve čtvrtek večer poničila 1200 domů a vyžádala si šest životů. Podivín (Břeclavsko) 11:32 30. června 2021

V Hodoníně je určeno k demolici 12 nemovitostí, v Lužicích osm, v Mikulčicích 53 a stejný počet i v Hruškách, 22 objektů má jít k zemi v Moravské Nové Vsi.

„Tam jsme ale prohlédli zatím 60 procent objektů, takže číslo nemusí být konečné. Doufáme, že k demolici nebude více než 200 domů celkem,“ uvedl Pelikán.

Hasiči chtějí vyklidit do konce týdne ulice od suti.

„Vždy něco odklidíme a ráno se tam objeví nová hromádka, když lidé vyklízejí dům. Komplikuje to dopravu. Proto chceme odvézt vše i z domů do konce týdne. Máme k tomu tři místa, a to v Hodoníně, v Mikulčicích a na poli mezi Hruškami a Moravskou Novou Vsí,“ řekl Pelikán.

Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) uvedl, že bouřky v noci na dnešek v zasažených obcích odtrhly asi 70 plachet ze střech. „Během dne se to opraví. Větší škody by neměly být,“ poznamenal Grolich.

