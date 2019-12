Dělníci v noci zbourali most u Zbraslavi. Strakonická ulice je pro řidiče opět s omezením průjezdná

Plánovaná demolice zbraslavského mostu zkomplikovala v posledních dnech pražskou dopravu. Nejprve byl uzavřen most u Zbraslavi, následně i Strakonická ulice, která pod ním vede. Poté, co byl v noci ze soboty na neděli most zbourán, mohou řidiči ulicí opět projíždět.

