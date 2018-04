ŽIVĚ: Česko není firma, vzkazují demonstranti Babišovi. 'Nechtějí vést debatu,' reagoval premiér

V Praze a dalších téměř dvou desítkách měst v Česku se v pondělí v podvečer sešli lidé na demonstraci proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Předsedu hnutí ANO vnímají organizátoři akce jako hlavní překážku vzniku fungujícího kabinetu. Svolavatelé očekávají účast desetitisíců protestujících. Babiš demonstranty označil za lidi, co nechtějí vést debatu. Praha 18:50 9. 4. 2018 (Aktualizováno: 19:40 9. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Samozřejmě nechť lidé protestují. Problém je, že většinou tito lidé nechtějí vést debatu a argumentovat. Já s tím nemám problém. Pokud máme jiné názory navzájem, tak se pojďme o tom slušně normálně bavit, ale já jsem žádný zájem z té strany neviděl," řekl v pondělí v Královéhradeckém kraji premiér.

Stovky studentů během protestu #VyjdiVen opustily školy. Chtějí bránit ústavní hodnoty Číst článek

Posteskl si, že už není tolik slyšet o lidech, kteří ho podporují, a dodal, že při jeho pondělní návštěvě pevnostního města Josefov v Jaroměři na Náchodsku jej vítaly desítky jeho příznivců.

„Třeba v Josefově na mě čekal jeden demonstrant. Média už nikdy neřeknou, že tam čekalo 30 fanoušků, kteří se se mnou fotili," dodal Babiš.

'Česko není firma'

Protest začal v 19:00. Lidé se shromáždili ve středu náměstí kolem tramvaje, která slouží jako kavárna. Krátce po začátku vyzvali pořadatelé účastníky ke společnému pozvednutí srolovaných petic do podoby pendreků, informuje reportérka Radiožurnálu, která situaci sleduje na místě.

Mezi demonstranty v Praze se objevily plakáty s nápisy „Česko není firma" nebo obrázek Babiše za mřížemi s textem parodujícím název jeho knihy O čem sním, když náhodou spím. Dále pak také například nápis „Nechci Bureše ani Prasedenta". Skandovali například „Babiše do koše!" nebo „ANO, ne!".

Demonstrace proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO) v Praze | Foto: Jan Bartoněk | Zdroj: Český rozhlas

Demonstranti zaplnili celou střední část Václavského náměstí. Ač má jít o nepolitickou akci, v davu se objevily znaky politických stran jako například TOP 09 nebo Pirátů.

Pořadatelé nemají žádné pódium, na kterém by vystupovali řečníci, ale celá akce je koncipovaná tak, že středem jsou stolky s peticemi. „To symbolizuje to, že ve středu celé akce je podepisování petice za odchod Andreje Babiše. Nechcem strhávat pozornost na řečníky, na nějaký centrální program, ale chceme, aby se kolem centra vytvořil velký okruh lidí a celé to bylo určené k účelu té akce," vysvětlil jeden z pořadatelů Mikuláš Minář.

Hodinový program zakončí zpěvem státní hymny operní pěvkyně Dagmar Pecková.

Praha - Václavské náměstí a demonstrace proti @AndrejBabis. Lidé krátce po sedmé společně pozvedli petice k vyjádření nesouhlasu s premiérem. Účastníci se sešli hlavně ve středu náměstí směrem k horní části. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/wfXFiCRcvN — Pavla Lioliasová (@PavlaLioliasova) 9. dubna 2018

Brno

Proti zneužívání moci se staví také účastníci shromáždění v centru Brna. Na náměstí Svobody zaplnili lidé prostor vymezený severní a jihozápadní stranou náměstí a tramvajovou tratí a další stále přicházejí.

Lidé mají transparenty s nápisy jako „Babiše do koše“ nebo „Nechceme estébáka premiérem“. Pořadatelé účast odhadují až na 4000 lidí, řekla Šárka Václavíková, moderátorka akce. Policie uvádí nižší čísla.

Když řečník v úvodu akce zmiňoval výčet Babišových kroků, lidé křičeli fuj a hvízdali na píšťalky, nejsilněji při výzvě, aby se Babiš vzdal funkce. Chová se jako predátor, nás si ale koupit nemůže, zaznělo z řečnické tribuny na Babišovu adresu.

To není 50 lidí, ani 500. Náměstí Svobody je skoro plné, takový zájem o #demonstrace v Brně snad nepamatuju. pic.twitter.com/9SykIM0f30 — Tereza Kadrnožková (@TKadrnozkova) 9. dubna 2018

„Není normální mít trestně stíhaného premiéra," řekl například europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Senátor Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL) citoval černošského aktivistu Martina Luthera Kinga. Nepokoje neustanou, dokud nepřijde spravedlnost, uvedl Papoušek.

„Jde nám o to, aby vláda nestrkala prsty do nezávislého vyšetřování případů," řekl Petr Boháč za výzvu Mantinely demokracie. Cílem výzvy je také to, aby veřejnoprávní média nemusela čelit tlakům policie a justice mohla nezávisle pracovat.

Vystoupil například ředitel Divadla Bolka Polívky Ondřej Chalupský. „To, co se dnes děje, se neblíží roku 1989, ale roku 1948. Možná ještě nebyla porušena ústava. Ale až bude porušena ústava, tak už nebude cesty zpět," uvedl Chalupský.

Na demonstraci proti @AndrejBabis dorazilo v #Pardubice zatím několik stovek lidí a další přicházejí. pic.twitter.com/YkrIKe0zHs — Josef Ženatý (@josefzenaty) April 9, 2018

Další města

Demonstrace proti Babišovi a vládě bez důvěry se v pondělí konají téměř ve dvou desítkách měst po celé zemi. U katedrály v Plzni se po 18.00 sešlo množství lidí všech věkových skupin, včetně místních politiků z různých stran. Zaplnili asi pětinu náměstí, odhaduje reportérka Českého rozhlasu Plzeň. Podepisovali petice za slušného premiéra a slušnou vládu a také petici určenou poslancům ANO zvoleným v Plzeňském kraji.

České vlajky, trikolory i transparenty. Podívejte se, jak vypadal protest objektivem naší fotografky Číst článek

„Chodit na demonstrace nestačí! Pojďte si o tom popovídat," vyzývali organizátoři na plakátu a ještě před začátkem proslovů se rozhořely vášnivé debaty mezi odpůrci a příznivci Andreje Babiše.

Na náměstí vystoupila řada řečníku včetně bývalého ministra vnitra Jana Rumla, který vyzval demonstranty, aby nedovolili „udělat Babišovi a Zemanovi z Česka Klondike“. Měli transparenty „Smrt Babišismu“ nebo „Konec vlády jedné strany“.

Desítky lidí v Karlových Varech podepisovaly petici proti krokům vlády v demisi a prezidenta Miloše Zemana. Podle organizátorů už tam petici podepsaly stovky lidí a další budou moci přijít na tři petiční místa. Lidé, kteří se v centru lázeňského města sešli, volali protibabišovská hesla a hráli písně Karla Kryla.

Fotogalerie (9)







Lidé se shromáždili také na náměstí Míru ve Zlíně. Účastníci nesli státní vlajky i transparenty, například s nápisem „Nás si nekoupíš". O hudební doprovod akce se postaral písničkář Ziggy Horváth, který patří k velkým obdivovatelům Karla Kryla.

Demonstranti se shromáždili i u Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Akci přesně v 18.00 přišli podpořit také studenti, kteří se na Horní náměstí vydali pochodem od Zbrojnice se skandováním a provoláváním hesel.Spodní část náměstí zaplnili zhruba do třetiny.

Na transparentech nechyběly nápisy jako „Nejsme tvoje firma", mnozí také nesli státní vlajku. Záhy se začala na náměstí tvořit fronta kvůli podpisu pod petici s výzvou k Babišově rezignaci. Mezi organizátory nechyběly i známé osobnosti, například první polistopadový rektor Univerzity Palackého Josef Jařab. Na pódiu se střídají řečníci. Dav se už pomalu rozchází, sleduje situaci na místě reportérka Českého rozhlasu Olomouc.

I v Hradci Králové lidé sbírali podpisy za odchod premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Protestující zaplnili velkou část Masarykova náměstí v centru města. Podpořit je přišli například i herci z Klicperova divadla. @iROZHLAScz pic.twitter.com/F2TcX8pAGj — Martin Pařízek (@MartinParizek) April 9, 2018

Petice

Součástí demonstrací je i podepisování petice nazvané Za slušného premiéra a slušnou vládu. Vyzývá ministerského předsedu k rezignaci a poslance k vyslovení nedůvěry jím případně předložené vládě.

„Andrej Babiš je trestně stíhaný člověk s kontroverzní minulostí spojenou s StB, který za půl roku nedokázal spojit demokratické politické strany a českým občanům zajistit slušnou vládu s důvěrou," uvedl předseda spolupořádající iniciativy Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.

Výzva studentů zamíří do Senátu. 'Cením si, že k dění nejsou lhostejní,' prohlásil Štěch Číst článek

Premiér svým lpěním na funkci přihrává podíl na moci komunistům a xenofobním proudům jako SPD, myslí si Minář.

Podle dalšího z organizátorů Lukáše Otevřela je cílem ukázat premiérovi i poslancům, že si občané přejí demokratický kabinet v čele s předsedou schopným být občanům příkladem a inspirací.

Pondělní demonstrace navazují na podobné akce z počátku března, kdy lidé v několika městech žádali odchod komunistického poslance Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ondráček posléze z čela komise odstoupil.

„Podobně jako v březnu věříme, že síla pokojného občanského protestu povede ke splnění toho, co akce žádá, a nasměruje Česko na cestu k rychlému sestavení slušné vlády," uvedl Otevřel.

Demonstrace na Václavském náměstí. Určitě víc než pár stovek lidí, spíše několik tisíc. pic.twitter.com/c2aHVRT9aV — Ruzbeh Oweyssi (@oweyssi) 9. dubna 2018