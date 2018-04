'Sorry jako, tohle není firma.' Demonstrace v Praze objektivem naší fotografky

Protest začal v 19:00. Lidé se shromáždili ve středu náměstí kolem tramvaje, která slouží jako kavárna. Krátce po začátku vyzvali pořadatelé účastníky ke společnému pozvednutí srolovaných petic do podoby pendreků, informovala reportérka Radiožurnálu, která situaci sledovala na místě.

Mezi demonstranty v Praze se objevily plakáty s nápisy „Česko není firma" nebo obrázek Babiše za mřížemi s textem parodujícím název jeho knihy O čem sním, když náhodou spím. Objevily se také nápisy „Nechci Bureše ani Prasedenta" nebo „Kroť se, frafírku“. Lidé skandovali například „Babiše do koše!" nebo „ANO, ne!".

Demonstranti zaplnili celou střední část Václavského náměstí. Ač mělo jít o nepolitickou akci, v davu se objevily znaky politických stran jako například TOP 09 nebo Pirátů.

Pořadatelé neměli žádné pódium, na kterém by vystupovali řečníci, ale celá akce byla koncipovaná tak, že středem byly stolky s peticemi. „To symbolizuje to, že ve středu celé akce je podepisování petice za odchod Andreje Babiše. Nechcem strhávat pozornost na řečníky, na nějaký centrální program, ale chceme, aby se kolem centra vytvořil velký okruh lidí a celé to bylo určené k účelu té akce," vysvětlil jeden z pořadatelů Mikuláš Minář.

Hodinový program zakončila zpěvem státní hymny operní pěvkyně Dagmar Pecková, ke které se přidali i demonstranti. Akce skončila asi ve 20 hodin, kdy se začali účastníci pomalu rozcházet.