Nad demonstranty létaly na Letné drony. Jen dva měly povolení, o ostatní se zajímá policie

Během nedělní demonstrace na pražské Letné zasahovala policie proti možnému neoprávněnému používání dronu. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí Úřadu pro civilní letectví poté, co redakční fotografka zachytila situaci, během níž byl s dronem zadržen jeden z účastníků demonstrace. Používání dronů nad místem protestu byl omezen kvůli zvýšenému počtu lidí. Povolení dostaly jen dva subjekty, jejichž stroje létaly nad stadionem Sparty. Praha 14:48 24. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž s dronem zadržený na Letné. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Máme informaci, že přímo na místě v řádech jednotek případů zasahovala policie ČR proti možnému neoprávněnému používání dronu a že tyto případy budou po vyhodnocení pravděpodobně předány úřadu k dalšímu řízení,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí úřadu Vítězslav Hezký.

Zopakoval přitom páteční informaci ČTK, že úřad po konzultaci s policií dodatečně vydal dvěma nejmenovaným subjektům povolení k pohybu nad stadionem Sparty. Dodal ale, že „podmínky pro tato povolení zamezovaly ohrožení osob a majetku.“

Držitelem jednoho z povolení byl podle prohlášení na twitteru server Seznam Zprávy, který akci na Letenské pláni mimo jiné snímal pomocí dronu právě ze strany stadionu.

Dobrý den, máme všechna potřebná povolení pro let dronu. Pěkný den všem. — Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) 23. června 2019

Jak vysvětlil policejní mluvčí Tomáš Hulan, policie konkrétní případy předává Úřadu pro civilní letectví, který je oprávněn takové situace řešit. Nevyjádřil se ale k tomu, ke kolika porušením došlo. „Pokud jsme zjistili, že někdo dron používal, tak jsme provedli kroky ke ztotožnění osoby,“ dodal pouze.

„Standardní postup je takový, že když policie zjistí nějaké takové pochybení, tak to prověří a vyhodnotí. Když zjistí, že to není trestný čin, ale přestupek, tak to posílají k nám do úřadu. My vyhodnotíme, k čemu tam došlo, jestli se má zahájit správní sankční řízení nebo co se s tím bude dít dál,“ přidává Hezký.

„Pokuta je daná zákonem a je to až do výše pěti milionu korun. Posuzujeme vždy konkrétní případ. Posuzujeme míru rizika, co se tam stalo. Toto je opravdu horní hranice. Nejsem schopný říct, kolik by tady ta pokuta byla.“

Úřad pro civilní letectví v běžných dnech vydává pro lety dronů nad Letnou povolení. Bez nich je jejich volný provoz z bezpečnostních důvodů zakázán, protože jde o hustě osídlenou oblast. V souvislosti s nedělní demonstrací ovšem úřad původně žádné povolení nevydal, případně je odebral.

Omezení podle úřadu trvalo po celou dobu demonstrace. Úřad k tomu spolu s policií přistoupil kvůli možným bezpečnostním rizikům, které mohou vzhledem k velké účasti lidí soustředěných na jednom místě nastat.

Demonstrace, které pořádá spolek Milion chvilek, se konají v regionech i v Praze od konce dubna. Jejich pořadatelé vyčítají premiérovi zapletení do kauzy Čapí hnízdo, údajného dotačního podvodu, kde je premiér trestně stíhán. Kritizují i výměnu ministra spravedlnosti, což vnímají jako Babišovy snahy ovlivňovat v kauze justici.