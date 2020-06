‚Rouška není náhubek.‘ V Praze a na dalších 160 místech se demonstruje proti postupu vlády

Několik stovek lidí zatím přišlo na podvečerní demonstraci spolku Milion chvilek na pražském Staroměstském náměstí, další přicházejí. Protesty se konají i jinde v zemi, pořadatelé očekávají demonstrace na více než 160 místech. Organizátoři protestu chtějí dát najevo nesouhlas s postupem vlády v době koronavirové krize, protestovat ale chtějí i kvůli střetu zájmu premiéra Andreje Babiše (ANO) nebo rozkladu demokratických institucí. Praha 18:38 9. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace svolaná a 9. června 2020 Milionem chvilek pro demokracii na Staroměstské náměstí v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Demonstranti se v úterý plánovali na Staroměstském náměstí sejít v omezeném počtu, protože kvůli riziku nákazy novým koronavirem jsou v Česku zakázané hromadné akce nad 500 osob. Chtěli proto vymezit koridor, kam by mohl jen předepsaný počet lidí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý ale oznámil, že od úterních 15.00 se omezení veřejných akcí výslovně nevztahuje na demonstrace. Pořadatelé úterního protestu to označili za své vítězství, protože proti původnímu nařízení chtěli podat správní žalobu.

Zpravodajka Radiožurnálu z místa uvedla, že organizátoři půl hodiny před zahájením akce pomalovali náměstí značkami, které ukazovaly nařízené rozestupy. Na náměstí vlály vlajky a vyčnívaly transparenty například s nápisem „rouška není náhubek“.

Poté, co organizátor Mikuláš Minář na pódiu prohlásil, že poslanci odmítli poděkovat za ochranné pomůcky Tchaj-wanu, křičeli demonstranti „Hanba, Hanba!“. Přítomní policisté podle zpravodajky nemuseli zatím jakkoliv zasahovat a organizátoři opakovaně vyzývali účastníky protestu, aby si nasadili roušky a používali dezinfekci v připravených stojanech.

Milion chvilek dneska s rouškou a s rozestupy. I tak to tady občas docela vře... pic.twitter.com/xWnx46lrfc — Marie Veselá (@MarieVeselaCRo) June 9, 2020

'Zastavme rozklad demokracie'

Na pódiu organizátoři umístili transparent s nápisem Zastavme rozklad demokracie. Někteří lidé s sebou přinesli české vlajky i vlajky EU. Nechybí ale také vlajka Tchaj-wanu. Mezi řečníky, kteří by měli v centru metropole vystoupit, je také operní pěvkyně Dagmar Pecková

Akce se v úterý budou konat také například v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Opavě, Ostravě, Plzni, ve Zlíně, ale také v různých částech Prahy.

Organizátoři chtějí demonstrací upozornit na nedostatečnou a pomalou finanční pomoc české ekonomice, netransparentní veřejné zakázky na zdravotnický materiál nebo na to, že vyplácení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným a společníkům malých firem připraví místní samosprávy o příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje.

Spolek také kritizuje návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který může podle kritiků pomoci Babišovi v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Vláda jej minulý týden hlasy ministrů za hnutí ANO schválila. Podle předlohy by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka holdingu.