Sociolog srovnává odborářskou a protivládní demonstraci: Radikální požadavky přilákají více lidí

V sobotu přišlo podle policejních odhadů na Václavské náměstí na demonstraci odborů několik málo tisíc lidí, deset dní předtím ale na stejném místě protestovalo mnohem více lidí. „Rozsah nám nenapovídá, jaké jsou celkové nálady ve společnosti, ale říká nám to dvě věci. Za prvé jak jsou schopní organizátoři někoho přilákat na demonstraci. A je varovné, že radikálnější požadavky zřejmě přilákaly více lidí," říká sociolog Nikola Hořejš.

„Za druhé, že ti, kteří jsou ochotni demonstrovat nebo někam jít, tak spíš chtějí radikálnější řešení než to, co pro ně teď představují požadavky odborů,“ doplňuje pro Radiožurnál Hořejš z Ústavu empirických výzkumů agentury STEM.

Předseda Odborového svazu Kovo Roman Ďurčo upozornil, že sobotní akce nemusí být poslední a že odbory mohou být i tvrdší. Předseda odborové konfederace Josef Středula uvedl, že tentokrát pořadatelé podnikli všechno pro to, aby se na sobotní akci nevypravili i stoupenci extremismu.

„Je možné, že část společnosti teď více vyčkává,“ usuzuje Hořejš a dodává:

„Spíš bych řekl, že účast víc vypovídá o tom, jak jsou ti lidé organizovaní, přes jaké kanály oslovují. Zřejmě tady je varovný signál, že ti s radikálnějšími požadavky mají lepší síť, dokážou lidi lépe namotivovat a oslovit, aby na náměstí dorazili.“

Kupka: Nepodceňujeme to

Odboráři žádali zvýšení minimální mzdy ještě v tomto roce o 2000 korun na 18 200 korun. Od 1. ledna by podle nich měly vzrůst platy ve veřejné sféře o deset procent a o 20 procent by se měla zvýšit procentní výměra nemocenské a ošetřovného, zvýšit by se měly ještě sociální dávky.

„Úplně si uvědomujeme, že pro řadu rodin zvyšování cen energií i inflace představují vážný problém. V tomto směru problémy a ani volání lidí nijak nepodceňujeme, a proto také podnikáme všechny kroky, které už jsme podnikli,“ říká ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka.

„To, po čem volají odbory navíc, ať už je to regulace cen potravin či další kroky, by znamenalo další obrovité výdaje státního rozpočtu a ve výsledku by neumožnilo, aby se ekonomika znovu nadechla,“ vysvětluje kroky vlády.

„Podíváme-li se věcně na statistiku toho, jak se vyplácely adresné dávky, nejčastěji příspěvky na bydlení, tak je tam patrný nárůst už v polovině letošního roku. K polovině roku jsme vydali v tomto směru ze státního rozpočtu téměř čtyři miliardy korun a výdaje v tomto směru dál rostou a pomáhají lidem,“ dodává.

Podle Hořejše se vláda snaží podávat jasněji a přesvědčivěji kroky, které podniká nebo chystá ve snaze tlumit dopady inflace a vysokých cen. „Řekl bych, že nějaká změna tady je. Zatím můžeme říct, že se rozhodně více snaží,“ hodnotí s tím, že na podrobné soudy zatím nejsou data.