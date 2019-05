Hamáček o mé účasti na demonstraci věděl. A proti Benešové jsem neřekl ani slovo, vysvětluje Dolínek

Na pondělní demonstraci v centru Prahy byl i Petr Dolínek z vládní ČSSD. Lidé na něj pískali, až je organizátoři museli uklidňovat. Protestovalo se za nezávislou justici, a naopak proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové za ANO a premiérovi Andreji Babišovi z ANO. Dolínek v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vysvětluje, proč se na demonstraci vůbec objevil. A zdůraznil, že proti Benešové neřekl během svého projevu ani slovo. Praha 16:05 7. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Dolínek, poslanec ČSSD a bývalý náměstek primátorky Adriany Krnáčové z ANO | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Zúčastnil jste se pondělní protivládní demonstrace na pražském Staroměstském náměstí za nezávislost justice a proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Proč jste tam byl?

Nebyla to protivládní demonstrace. Byli jsme pozváni organizátory jako všechny demokratické strany Poslanecké sněmovny, aby i ČSSD vyjádřila svůj názor k justici a k návrhům Rekonstrukce států a jiných iniciativ ve věci justice. Řekl jsem, že jsme pro nezávislost justice a že chceme, aby byli chráněni státní zástupci, aby nemohlo být vstupováno do jejich práce.

Protest proti Benešové: lidé zaplnili Staroměstské náměstí v Praze, sešli se i v dalších městech Číst článek

Organizátoři těchto demonstrací ale mimo jiné žádají demisi Marie Benešové. Co konkrétně vám tedy vadí, když se této demonstrace účastníte? Mohl byste to shrnout do několika bodů?

Je důležité si říci, že ti, se kterými jsme hovořili o účasti na demonstraci, ve svých požadavcích nemají nic, co by vedlo k tomu, že by měla podat paní ministryně demisi. Reprezentoval jsem tam názor sociální demokracie týkající se české justice, kdy trváme na její nezávislosti. Co se týká mých vyjádření, které jsem řekl účastníkům na místě, tak je nepotřebuji dále komentovat.

Účast na demonstraci tedy z vaší strany nebyla kritikou paní Benešové? Připomenu, že organizátoři z iniciativy Milion chvilek pro demokracii na facebooku akce jasně uvedli, že požadují demisi Marie Benešové.

Ano, ale podívejte se například na Rekonstrukci státu nebo Frank Bold, ti rozhodně takové požadavky u sebe uvedeny nemají.

Takže odvolání Marie Benešové nepatří mezi vaše požadavky?

Za mě osobně určitě ne a názor, který jsem tam prezentoval, za celou ČSSD, tak součástí určitě není požadování demise stávající paní ministryně.

Dnes jsem promluvil k demonstrantům na Staroměstském náměstí. Ujistil jsem je, že @CSSD nebude ve vládě za každou cenu. Nejsme slepí ani lhostejní. Nezávislost justice je pro nás stěžejní hodnotou. Nedovolíme, aby @AndrejBabis pošlapal principy demokracie a právního státu. — Petr Dolínek (@DolinekPetr) 6. května 2019

Lidé na Staroměstském náměstí v Praze protestovali 6. května mimo jiné proti premiéru Andreji Babišovi a nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové ministryní spravedlnosti. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Jak je tedy podle vás nezávislost justice ohrožena? Proč tedy podle vás lidé chodí na takovéto demonstrace?

Říkáme, že paní ministryně byla jmenována na návrh premiéra prezidentem, my to jako koaliční partner respektujeme. A v tuto chvíli říkáme, že v koaličním prohlášení je, že chceme státním zástupcům dát jistotu v jejich funkčním období, které by mohlo být sedm až deset let, podle postavení zástupců a jejich role.

Trváme na tom, a pakliže si nějaká část veřejnosti myslí, že by to mohlo být zpochybněno, důvody jsou na lidech, tak včera bylo mojí rolí říct, že justice musí být oddělena od politické sféry i nadále, jak tomu bylo dosud.

Milion chvilek pro demokracii Demonstrace na pražském Staroměstském náměstí organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii, v jehož čele stojí Mikuláš Minář. Požadavky podle jejich oficiálních stránek jsou: Demisi Marie Benešové.

Vláda se zaručí, že neodvolá Nejvyššího státního zástupce.

Zaručí se tím, že přijme a naplní sedm pojistek pro nezávislost justice.

Věříte, že paní Benešová na svém postu zajistí nezávislost a důvěryhodnost justice?

Tohle jsem neřekl, to mi něco podsouváte.

Já se pouze ptám.

Řekl jsem, že na tom trváme, a zároveň konstatuji, že v tuto chvíli je justice nezávislá a myslíme si, že žádný člen vlády by na tom nic měnit neměl. A co se týká paní ministryně, tak záleží na tom, co bude dělat za příští kroky. Pan předseda Hamáček jasně řekl, že pokud by si pan premiér osvojil návrhy konkrétní paní ministryně na téma odvolání Pavla Zemana, tak v ten okamžik je to naše poslední hlasování ve vládě. Jasně jsme se vymezili. A účast byla z toho důvodu, abychom jasně deklarovali účastníkům, že trváme na postojích, které jsme dali do koaličního prohlášení.

Vaši účast na demonstraci už kritizovali nejen zástupci opozice a kritizoval ji na svém facebooku i Michal Hašek z ČSSD.

Když se podíváte na vyjádření pana Haška, tak tam nebyla kritika mé účasti. S paní Benešovou mám velmi korektní pracovní vztah. A na demonstraci jsem se nijak proti ní nevyjadřoval. A co se týká opozice, tak myslím, že je na každé politické straně, aby zvážila, že když ji někdo někam pozve, zda se zúčastní, nebo ne. A myslím, že opozice by měla řešit své problémy ve svých stranách, a ne to, kam jde zástupce suverénní politické demokratické strany.

„Vznesl jsem zde dnes po skončení demonstrace v Praze řečnickou otázku, zda si vzpomněl pan poslanec Petr Dolínek, když se zúčastnil na protivládní demonstraci svolané proti Marii Benešové a dokonce tam promluvil, že to byla Marie Benešová, která se ho před lety zastala, když byl na 1. máje zadržen v Praze policií v dobách Ivana Langera a musel nahý dřepovat před propuštěním? Petr Dolínek se mi teď v noci ozval a sdělil mi, že si Marie Benešové váží, na její pomoc si pamatuje a nepovažuje ji za ohrožení demokracie či justice. Dále mi sdělil, že se dnes o Marii Benešové ve své řeči nijak nezmínil. Beru tuto zprávu na vědomí.“ Z facebooku Michala Haška

Říkal jste, že jste byli na demonstraci pozvaní. Byli tam ještě další zástupci sociální demokracie?

Ano, byli jsme pozvaní a já jsem byl oficiálním zástupcem.

A někdo další kromě vás se jí zúčastnil?

Bylo tam, tuším, několik tisíc lidí, takže nemohu vědět, kdo tam byl mezi lidmi. Jestli byl někdo mezi účastníky demonstrace, tak je to na každém občanovi, jestli se demonstrace zúčastní, nebo ne. Ale já tam byl jako jediný zástupce pozvaný na pódiu. Žádného člena sociální demokracie jsem tam nepotkal. Nevím, kdo byl mezi účastníky. Vím, že jsem sám přišel na demonstraci a sám jsem odešel.

Rekonstrukce státu Na demonstracích vystupují i zástupci dalších organizací, jako je třeba protikorupční uskupení Rekonstrukce státu. Ti žádají sedm pojistek především sedm pojistek pro nezávislost justice.



Chtějí mimo jiné, aby se vláda zdržela nežádoucích zásahů do nezávislého fungování státního zastupitelství, například neodvolala nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. A žádají také schválení novely zákona o státním zastupitelství či novely zákona o soudech a soudcích. A také po vládě chtějí, aby vznikla pracovní skupina při ministerstvu spravedlnosti pro otázky nezávislosti justice.

Mluvil jste předtím o své účasti na demonstraci s někým z vedení ČSSD? Třeba s předsedou Janem Hamáčkem nebo prvním místopředsedou Romanem Onderkou?

Byl pozván náš odborný mluvčí pro justici nebo spravedlnost pan (Jan) Chvojka. Bohužel ale měl povinnosti ve svém regionu na Pardubicku. Proto mě jako pražskému poslanci zaslal to pozvání, zda bych ho přijal místo něj. Pan Hamáček to samozřejmě věděl.

Byl jste i na demonstraci minulý týden, nebo jste se této akce účastnil poprvé?

Justice není v tuto chvíli moje hlavní doména, věnuji se hospodářskému výboru. Co se týče justice, tak to nechávám především na Panu Chvojkovi a dalších právnících v našem klubu jako je paní (Kateřina) Valachová. Ale tím, že jsem byl požádán o účast za sociální demokracii, tak jsem se včera zúčastnil.

Demonstrace za nezávislost justice se minulý i tento týden zúčastnil také expremiér a exšéf ČSSD Bohuslav Sobotka.

Nevím o tom, nesleduji to. Zaznamenal jsem ale, že mu někdo vyčetl, že se demonstrace zúčastnil. Přišlo mi bizarní vyčítat někomu, že jde vyjádřit svůj názor. To mi přišlo trošku zvláštní.

Nepoškozuje to podle vás sociální demokracii?

V žádném případě nikdy nikoho nepoškozuje, když se dobrovolně účastní akce, kde vyjadřuje svůj názor. Nevím, jaký konkrétně názor pan Sobotka vyjadřoval, protože to nikde nemedializoval ani mi to nesděloval.

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v davu lidí na Staroměstském náměstí. pic.twitter.com/sohylCND4j — Vojtěch Drbohlav (@Vojta_Drbohlav) 29. dubna 2019

Další demonstrace je svolána na pondělí 13. května. Plánujete se znovu zúčastnit?

Říkám, nejsem expertem sociální demokracie na tuto oblast. Záleží, zda organizátoři opět pozvou zástupce za naši demokratickou stranu, jako to udělali včera. Pakliže někoho pozvou, tak uvidíme, kdo se bude účastnit.

Benešová chce zeštíhlit justici, skončily by vrchní soudy i úřady Ištvana a Bradáčové Číst článek

Marie Benešová má velmi blízko k prezidentu Miloši Zemanovi, ten má pak v ČSSD řadu podporovatelů. Nebojíte se tlaku, který by mohl vyústit ve váš odchod ze strany?

Ne, to si rozhodně nemyslím. S paní Benešovou máme dlouholeté velmi korektní vztahy. A myslím, že na tom se nebude nic měnit ani v příštích měsících.

Myslím, že každý ministr má dostat prostor pro svoji práci. A doufám, že každý ministr se to snaží zvládnout co nejlépe. Takže v tuto chvíli se ničeho takového nebojím, žádné tlaky jsem v životě ani nezažíval.

A myslíte si, že bude dobrou ministryní spravedlnosti? Říkal jste, že s ní máte dlouholeté korektní vztahy.

V minulosti už byla ministryní, tehdy řadu věcí prosadila, některé se ale nemusely podařit. Důležité ale je si uvědomit, že každá vláda má programové prohlášení a priority. Jednou z nich vidíme ochranu státních zástupců. Je teď na paní ministryni, aby se podívala, v jaké situaci ministerstvo převzala a pak pevně doufám, že v mezích programu této vlády udělá další kroky. Nemyslím, že je teď soudit, zda bude úspěšná, nebo ne. Je to plně v jejích rukou a v rukou odborného aparátu, který se ji pro ministerstvo podaří získat.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová | Foto: Tonda Tran/CNC | Zdroj: Profimedia