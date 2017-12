Nesahej na Transgas, vzkázali demonstranti ministrovi. Postavíme tu něco hezkého, reaguje investor

Odpůrci bourání komplexu budov Transgas se v pondělí odpoledne sešli před touto stavbou na pražských Vinohradech. Chtěli tak vyjádřit nesouhlas s tím, že ji ministerstvo kultury pod vedením Daniela Hermana z KDU-ČSL neprohlásilo za památkově chráněnou. Doporučujeme 21:21 4. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V centru Prahy se protestovalo proti zbourání Transgasu | Foto: Jiří Štefl | Zdroj: Český rozhlas

Na manifestaci vystoupil mimo jiné i spoluautor budovy architekt Václav Aulický, podle kterého v Česku nefunguje systém ochrany památek moderních staveb.

„Já vidím jako základ v tom, že orgány naší památkové péče u všech těchto staveb postupují stejně: majitelům to dovolí zbourat a až potom nastupuje jakási zoufalá snaha o záchranu, ať už je to iniciativa Klubu Za starou Prahu nebo dalších odborníků,“ řekl pro Radiožurnál architekt.

Současný majitel budovy, společnost HB Reavis, chce na místě postavit novou kancelářskou budovu s obchody. Nejprve ale musí získat povolení k demolici. Jeho vyřízení může trvat i několik měsíců.

„My budeme postupovat samozřejmě v souladu se všemi právními předpisy, to znamená, že budeme žádat o veškerá povolení, která potřebujeme tak, abychom tady mohli v co možná nejkratší době postavit něco hezkého, něco, co bude sloužit Praze a Pražanům,“ řekl Radiožurnálu výkonný ředitel společnosti Petr Herman.

