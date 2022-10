Lidé na Václavském náměstí demonstrují proti vládě. Jde o třetí shromáždění od začátku září

Účastníci páteční protivládní demonstrace v Praze zaplnili horní polovinu Václavského náměstí, směrem k tramvajovým kolejím dav už není tak hustý. Mnoho lidí má české vlajky, drží transparenty proti vládě, válce i Evropské unii. Na místě dohlíží policie, podle jejíchž odhadů se akce účastní nižší desítky tisíc lidí. Uvedla to na twitteru. Aktualizujeme Praha 14:49 28. 10. 2022 (Aktualizováno: 15:18 28. 10. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protivládní demonstrace na Václavském náměstí. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle zpravodajky ČTK se na náměstí nachází petiční stánky Svobodných nebo prezidentského kandidáta Josefa Skály (KSČM). Lidé drží transparenty například „Nechceme vládu národní zkázy“, „Válka je vůl a vláda taky“ nebo „Stop zdražování“.

Lidé dále skandovali „Demisi!“, „Hanba!“ nebo „My chceme mír!“. Někteří mají vlajky KSČM. Nad náměstím také přelétl policejní vrtulník.

Na Václavském náměstí začalo oznámené shromáždění a podle našich odhadů jsou na místě nižší desítky tisíc účastníků. pic.twitter.com/XyLyaLohMl — Policie ČR (@PolicieCZ) October 28, 2022

Pořadatelé svolali od začátku září už třetí podobné shromáždění. Na prvním bylo podle odhadů policie zhruba 70 tisíc účastníků, na druhém na konci září nižší desítky tisíc. Organizátor Ladislav Vrabel, který podle informací v médiích čelí řadě exekucí, už před začátkem akce hovořil z pódia o tom, proč jsou akce odpůrců vlády roztříštěné.

Bývalý premiér Jiří Paroubek na začátku svého projevu uvedl, že policejní odhad počtu účastníků protestu je podceněný. Kritizoval vyjádření koaličních lídrů vůči demonstrantům, Českou televizi i plánované armádní zakázky.

Kvůli vysoké inflaci se podle něj propadá životní úroveň občanů a stát chudne. „Obávám se ale, že jsme teprve na začátku velké krize. Můžeme se všichni oprávněně strachovat, že nebude plyn. Obávám se, že díky hazardérské energetické politice Fialovy vlády a Bruselu tak zkrachují stovky českých firem a na dlažbě se dříve nebo později objeví statisíce lidí,“ řekl. Vládu nazval protinárodní, zpupnou a arogantní.

Dalšími řečníky jsou předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, astrolog Antonín Baudyš, Pynelopi Cimprichová z hnutí Švýcarská demokracie nebo bývalý poslanec Lubomír Volný (Volný blok).

Kritika vysokých cen a podpory Ukrajiny

Pořadatelé demonstrace s názvem Nenásilná revoluce – Česká republika na 1. místě nesouhlasí se současnou politikou vlády a chtějí změnu. Z pódia na předchozích dvou shromážděních řečníci kritizovali především vysoké ceny energií, prozápadní kurz současné vlády a její podporu Ukrajině.

V pátek se mají představit mimo jiné tři prezidentští kandidáti, europoslanec Hynek Blaško, který skončil v SPD, imunolog Jaroslav Turánek a Skála.

Účastníci protestu v polovině října úředníkům na Pražském hradě předali petici adresovanou prezidentovi s výzvou, aby odvolal vládu. Podepsalo ji podle nich v té době přes 30 tisíc lidí.

Podle ústavních právníků ale prezident nemá pravomoc kabinet odvolat jen na základě vlastního rozhodnutí.

Prezident Miloš Zeman v reakci uvedl, že by musel být diktátor, aby mohl vládu odvolat. „Ani nevíte, jakou bych měl někdy chuť udělat to, co navrhujete, ale porušil bych zákon,“ uvedl minulý týden při návštěvě Děčína.

Reakce vlády

Premiér Petr Fiala (ODS) v pátek řekl, že každý má právo demonstrovat a vyjádřit takovým způsobem svůj názor. Vláda podle něj tyto názory nebere na lehkou váhu, zároveň by ale lidé měli uvažovat nad tím, kdo protest svolává a s jakým cílem.

Proti demonstrantům se na twitteru vyjádřil při příležitosti vzniku Československa i vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Rakušan sdílel fotografii budovy ministerstva vnitra v Praze, kde visí česká a ukrajinská vlajka s podobiznou ruského prezidenta Vladimíra Putina ve vaku na mrtvoly.

„Víme, kdo je náš přítel, který krvácí i za naši svobodu. A také víme, kdo je náš nepřítel, a nenecháme ho ukrást pojem vlastenectví ani naši,“ uvedl.

Pod příspěvek následně přidal video, ve kterém demonstranty kritizuje. „Nemám pochopení pro ty, kteří tyto protesty svolávají a organizují. Nemám pochopení pro jejich motivy. Tihle lidé jsou pátou kolonou ruské federace,“ říká.

Víme, kdo je náš přítel, který krvácí i za naši svobodu. A také víme, kdo je náš nepřítel, a nenecháme ho ukrást pojem vlastenectví ani naši https://t.co/KSvN9jAZRi pic.twitter.com/lM1om9O4el — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 28, 2022

Demonstruje se i v Brně

Na demonstraci proti vládě, zdražování a válce přišly na Zelný trh v Brně podle odhadu policie a pracovníků městské části Brno-střed asi dvě tisícovky lidí. Podle mluvčí radnice Brna-střed ale pořadatelé počítají s tím, že dorazí až 5000 demonstrantů.

Protestní akci zde zorganizovali zástupci SPD spolu s Trikolorou a Hnutím PES. Řečníci kritizují hospodaření i další kroky vlády Petra Fialy (ODS), žádají její demisi. Na místě jsou podle transparentů a vlajek zástupci a přívrženci organizátorů.

Jako první vystoupil s projevem předseda SPD Tomio Okamura. Vláda podle něj nezvládá energetickou krizi. „Vláda uvrhává miliony lidí a firem do obrovských problémů," řekl Okamura demonstrantům, kteří zaplnili horní část náměstí zhruba po kašnu Parnas.

„Nebude na důchody, nebude na adekvátní zdravotní péči, nebude na základní životní potřeby. Musíme říct vládě dost, nebo to bude obrovský problém,“ uvedl Okamura. Dav nesouhlasným hvízdáním a křikem reagoval na slova o tom, jak česká vláda podporuje Ukrajinu a Ukrajince.

Na demonstraci proti vládě přišly na Zelný trh v Brně asi 2000 lidí. Kritizují hospodaření i další kroky vlády Petra Fialy /ODS/, žádají její demisi. pic.twitter.com/ee2w9rzkp5 — Události Brno (@UdalostiBrno) October 28, 2022