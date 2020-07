Požadujeme demisi ministra zdravotnictví, demonstrovali lidé v Ostravě proti koronavirovým opatřením

Demonstranti v Ostravě na Masarykově náměstí v pondělí v některých projevech vyzvali k rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Kritizují komunikaci vlády a krajské hygienické stanice při zavádění protikoronavirových opatření. Kabinet označují za nekompetentní. Varovali také před tím, že lidé v karanténě nebudou moci k volbám. Ostrava 18:38 20. 7. 2020 (Aktualizováno: 19:04 20. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé skandovali „Demisi, demisi“ | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Situace v OKD a obecně na Karvinsku byla dlouhodobě podceněna a nekomunikována s širokou veřejností,“ uvedl ve svém závěrečném prohlášení Přemysl Bureš z iniciativy Ostrava nemlčí, která pondělní akci pořádala. „Odpovědnost jednoznačně nese ministerstvo financí v čele s ministrem Adamem Vojtěchem. Jako první bod protestů tedy žádáme jeho okamžité odstoupení,“ prohlásil.

K rezignaci Vojtěcha vyzvali i další řečníci. „Chceme kompetentní komunikaci od kompetentních lidí a ne tu blamáž, která se tady děje,“ řekl občanský aktivista Luděk Bajgar. Lidé jeho projev ocenili potleskem a skandováním „Demisi, demisi“.

Demonstranti v Ostravě na Masarykově náměstí v pondělí v některých projevech vyzvali k rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Vojtěch ale již dříve uvedl, že rezignovat nehodlá. V neděli naopak řekl, že by setrvání ve funkci měla zvážit ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová.

Lidé v karanténě nebudou volit. ‚Hlasování pro ně do voleb nelze zařídit,‘ tvrdí Hamáček Číst článek

„Protože se jedná o problém našeho Moravskoslezského regionu, žádáme také hejtmana Ivo Vondráka (ANO), aby k celé věci okamžitě zaujal jasné přehledné stanovisko, které se nebude skrývat za žádné politické kličkování a jednoznačně pojmenuje odpovědné osoby,“ požaduje rovněž iniciativa. Hejtman v pondělí řekl, že nevidí důvod pro tak razantní plošná opatření v celém kraji.

Někteří řečníci upozornili na to, že lidé v karanténě nebudou smět volit. „Dnes vyšlo najevo, že vláda se rozhodla odebrat volební právo všem, kteří zrovna na přelomu září a října budou v karanténě. To se nestalo od revoluce,“ řekl jeden z nich.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ale v pondělí řekl, že nemožnost hlasovat pro lidi karanténě v není podle něj žádnou novinkou. „To není nic, co by si vymyslelo ministerstvo vnitra, je to tady dlouhodobě, je to realita,“ uvedl.

Organizátoři protestu upozornili, že si uvědomují závažnost situace s nemocí covid-19, ovšem v těchto dnech přetekla i míra loajality. „Vláda a všechny složky státu zde překročily pomyslnou hranici základních lidských práv a svobod, když pod pláštíkem boje proti zákeřné nemoci omezují občany na jejich právech a nesmyslně a nepředvídatelně mění podmínky nejen svobodného podnikání, ale také trhu práce,“ uvedli.

Lidé se rozhodli vyjít do ulic poté, co Krajská hygienická stanice v Ostravě v pátek zpřísnila opatření související s pandemií koronaviru, mimořádná opatření začala platit prakticky bezprostředně po vyhlášení.

Lidé musí v celém kraji nosit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Akcí se může účastnit nejvíc 100 lidí. Bary a restaurace jsou v noci zavřené. Opatření se dotkla například pořadatelů, kteří museli obratem zrušit své připravené akce.