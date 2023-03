Policie odmítá, že rozdmýchávala demonstraci proti vládě. Svolávající strana mluví o provokatérech

Pražská policie odmítá, že by situaci na sobotní demonstraci na Václavském náměstí a při následném násilném pokusu vniknout do budovy Národního muzea rozdmýchávala. Na twitteru to v pondělí uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Přístup policistů byl podle ní pasivní, k použití donucovacích prostředků přistoupili v době, kdy někteří účastníci stupňovali agresivitu a nereagovali na výzvy. Policie zajistila 20 lidí, tři policisté byli zraněni.

Praha 16:49 13. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít