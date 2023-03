Závěr protivládní demonstrace v Praze přinesl potyčky i zásah těžkooděnců. Politici násilnosti kritizují

Premiér Petr Fiala (ODS) je přesvědčen o tom, že projevy, vystupující i vznášené požadavky hovoří samy za sebe, nevidí tedy důvod sobotní protivládní demonstraci na pražském Václavském náměstí dále komentovat. Řekl to mluvčí vlády Václav Smolka. Jediný motiv, kterému v souvislosti s demonstrací rozumí vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), je obava z chudoby. Stát ale prý nikoho nenechá bez pomoci. Závěr akce považuje za nepřípustný. Praha 19:55 11. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rakušan sdělil, že jediný motiv, kterému rozumí, je obava z chudoby | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Tisíce lidí dorazily na Václavské náměstí na protivládní demonstraci Česko proti bídě, kterou svolala strana Právo Respekt Odbornost (PRO). Pořadatel a šéf PRO Jindřich Rajchl uvedl, že pokud vláda nepřijme požadavky jeho strany nebo neodstoupí, další protest na stejném místě se uskuteční 16. dubna a akce přejde v blokádu vládních budov.

Několik stovek demonstrantů se po skončení oficiální demonstrace přesunulo před Národní muzeum, kde žádali sundání ukrajinské vlajky. Policie je vyzvala k odchodu, na místě byli těžkooděnci, kteří zablokovali vstup do muzea. Došlo k několika strkanicím.

„Pan premiér je přesvědčen, že projevy, vystupující i vznášené požadavky hovoří samy za sebe, a není je potřeba nijak dále komentovat,“ uvedl Smolka.

Rakušan sdělil, že jediný motiv, kterému rozumí, je obava z chudoby. „K tomu, abychom čelili hrozbě chudoby, má ale náš stát dostatek funkčních nástrojů v podobě robustního sociálního systému. Ten nikoho nenechá bez pomoci a ještě zdaleka ho nevyužívají všichni, kdo na to mají nárok,“ uvedl.

Vít Rakušan

@Vit_Rakusan Rozumím strachu lidí z chudoby a války a chápu ho. Násilný útok na budovu Národního muzea a snaha strhnout ukrajinskou vlajku jako vyústění demonstrace, na níž je požadován mír a vyjednávání, jsou ale nepřijatelné. A je to jen jedna z absurdit dnešní akce pana Rajchla. 75 1969

Co se týče dalších požadavků organizátorů, zejména zastavení pomoci Ukrajině, ty jsou podle vicepremiéra „spíš projevem mravní bídy organizátorů než čehokoliv jiného. Za tím, že si Česká republika plní své spojenecké závazky, si pevně stojím. A jsem rád, že je to i převažující názor české veřejnosti,“ uvedl Rakušan.

Nařčení z cenzury v situaci, kdy lidé svobodně na náměstí i jinde projevují své názory, považuje za naprosto absurdní. „Cenzurou zavání spíše to, když někteří mluvčí na demonstraci vzkazují médiím, jak se mají, či nemají chovat. Nechme to, prosím, na médiích samotných,“ sdělil.

‚Demonstrace jako zástěrka‘

Za zcela nepřípustné má násilné projevy v závěru demonstrace, kdy se část účastníků dožadovala stržení ukrajinské vlajku z budovy Národního muzea.

„Pokud to je vyústění demonstrace, kde je požadován mír a vyjednávání, pak to považuji za nepřijatelné a je to jedna z absurdit akce pana Rajchla. Doufám, že on osobně a organizátoři se distancují od toho, že tady byly násilnosti,“ řekl Rakušan pro Radiožurnál.

Vicepremiér také dodal, že celá akce tak získala proruský nádech. „Vyvolává to totiž dojem, že celá tzv. demonstrace proti bídě byla jen zástěrkou proruské provokace, a k takovým projevům rozhodně nemůžeme být tolerantní,“ uzavřel Rakušan.

Díky za profesionální zvládnutí vyhrocené situace před muzeem vyjádřil i ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Právo demonstrovat si nelze plést s ohrožováním národního kulturního dědictví,“ napsal na sociální síti.

Strana PRO, která vznikla loni, adresovala dopis vládě, v němž ji mimo jiné vyzvala, aby zamezila provozovatelům sociálních sítí v omezování svobody slova nebo aby zavedla zákonnou povinnost médií poskytovat objektivní a vyvážené informace.

Kabinet by měl podle představ PRO získat pod stoprocentní kontrolu firmu ČEZ, ve které nyní drží zhruba 70 procent akcií, stát by měl také opustit systém obchodování s emisními povolenkami.

PRO také chce, aby vláda jasně usilovala o mírové řešení války na Ukrajině včetně možného uspořádání mírové konference v Česku. Kabinet by podle ní také měl ukončit dodávky vojenského materiálu Ukrajině.