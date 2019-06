Výsadní právo i součást demokracie. Co si myslí ministři vlády o demonstraci na Letné?

Čtvrt milionu lidí dorazilo podle organizátorů v neděli na pražskou Letnou demonstrovat proti vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Série protestů pořádá spolek Milion chvilek už od konce dubna. Požaduje hlavně nezávislou justici a demisi premiéra. Andrej Babiš důvody demonstrantů několikrát odmítl, protesty ale akceptuje jako součást demokracie. Obdobně reagovali i další členové kabinetu, které Radiožurnál oslovil. Letná (Praha) 17:24 23. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Babiš uvedl, že lidé se mýlí a že to, co křičí, jsou nepravdy. Připomněl také, že byl zvolen ve svobodných demokratických volbách.

„Samozřejmě i sněmovna se může rozpustit, ale o to asi nikdo neusiluje, aspoň doufám, protože České republice se daří a nějaké předčasné volby, to si myslím by teď nebylo dobře,“ řekl Babiš v sobotu večer v Lánech po jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Ten jeho vládu podpořil.

Protesty ale předseda vlády akceptuje jako součást demokracie. Podobně nedělní akci vnímá i ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar. „Demonstrace je výsadní právo, projev vůle občanů, já s tím problém nemám. Dnes jsem na pietním aktu, budu celý víkend pracovat,“ řekl v neděli Radiožurnálu.

‚Bedlivě je sleduju‘

Pracovně tráví neděli i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za ANO a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Dostálová bude zahajovat festival v Lázních Bělohrad.

Maláčová uvedla, že bude z pracovních důvodů na Moravě. Zároveň ale dodala, že současné demonstrace bere velmi vážně. „Bedlivě je sleduju, nemyslím si, že (je vhodné) když vychází takhle veliký počet lidí do ulic, dává jasně najevo, co si myslí, aby představitelé vlády tyto názory banalizovali,“ řekla.

Ze situace není nadšený ani ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.

„Není to nic příjemného, co by mě těšilo. Respektuji, že demonstrují, je to jejich právo, ale nechystám se je nějak konfrontovat,“ uvedl Vojtěch. Podle Vojtěcha ale protestující nemají ve svých výtkách vůči vládě pravdu. Mrzí ho, že není vnímána práce vlády.

‚Jedu na víkend‘

Nedělní demonstraci nehodlal sledovat ani ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. „Určitě se budu věnovat rodině a nějakým způsobem to nebudu komentovat. Každý má jiný názor a je třeba, aby každý názor, který si někdo chce říct, mohl říct,“ myslí si.

Demonstranti požadují mimo jiné demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové za ANO. Právě kvůli ní začali před osmi týdny protestovat.

Ministryně podle nich ohrožuje nezávislost justice. Mimo jiné záměrem omezit délku funkčního období nejvyššího státního zástupce na sedm let. To vyvolalo u demonstrujících obavy, že se ve skutečnosti chce zbavit současných vrchních žalobců.

Premiér Babiš s tím ale nesouhlasí. „Je mi to líto vůči paní ministryni Benešové, která se dostala do pozice velké kritiky, přitom ona může být morálním vzorem, i za minulého režimu, když jako jedna z mála odmítla vstup do KSČ,“ řekl v sobotu.

Sama ministryně Benešová nedělní protest na Letné neřeší. Je ve svém volném čase v zahraničí. „Já nebudu ani v České republice. Jedu na víkend,“ reagovala na dotaz.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD se setkal se zástupci spolku Milion chvilek před dvěma týdny a probral s nimi jejich výtky vůči šéfce resortu spravedlnosti. Problém se státními zástupci je podle něj vyřešený a neplánuje, že by je v souvislosti s nedělní demonstrací ještě oslovoval.

Kromě Hamáčka se s organizátory demonstrací sešla i Benešová. Premiér ale s protestujícími jednat odmítl.