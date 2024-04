Demonstranti zablokovali v Praze Pochod pro život. ‚Moje tělo, moje volba,‘ skandovali

Aktivisté protestovali proti Pochodu pro život a zablokovali Most Legií | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz



Most Legií v Praze zablokovali v sobotu po 15.00 odpůrci Pochodu pro život, který organizuje Hnutí pro život. Přes výzvy policie a kordon těžkooděnců si část z nich sedla na silnici a skandovala hesla. Pochod tak na most nemohl vejít a po policejních manévrech upravil trasu přes vedlejší Jiráskův most. Akci podle novinářů nesli nelibě turisté a kolemjdoucí, kteří se nemohli dostat přes Vltavu, jejich nespokojenost řešily antikonfliktní týmy.