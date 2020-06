Rozšíření otcovské podporuje 70 procent tatínků. S dětmi tráví více času než před 10 lety, ukázal průzkum

Zapojení českých otců do péče o děti za posledních deset let vzrostlo, ukázala dubnová data. Dostatek času má na své potomky 70 procent dotázaných. Mezi největší překážky při slaďování práce a rodiny patří peníze. Přibližně čtvrtina tátů by podle příjmu volila, kdo z páru bude s dítětem na rodičovské dovolené. Při příležitosti Dne otců přináší server iROZHLAS.cz výsledky průzkumu agentury Nielsen Admosphere. data Praha 6:00 21. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtení a příprava do školy podle dat zůstává doménou maminek, věnuje se mu jen 38 procent dotázaných tatínků. | Foto: StockSnap | Zdroj: Pixabay

„Je patrný posun k angažovanému a modernějšímu pojetí otcovství. Tátové jsou dnes více zapojeni do každodenní péče o děti, mění se také jejich postoje v otázkách dělení rodičovských rolí,“ uvedla pro Radiožurnál Hana Friedlaenderová, manažerka agentury Nielsen Admosphere, která data sbírala letos v dubnu na vzorku 839 respondentů z řad českých otců.

Nadpoloviční účast mužů ale stále převládá v otázkách finančního zabezpečení, zajišťování rodinné dovolené nebo víkendových plánů. „Pozice otců jako jediných živitelů rodiny je rozšířená, ale mírně slábne. Mnohem více se od nich očekává empatický vztah a zapojení do každodenní péče,“ říká Friedlaenderová.

Také proto většina respondentů kladně hodnotila možnost otcovské dovolené, kterou Česká republika zavedla v roce 2018. Otcové si mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní placeného volna, pokud odvádějí nemocenské pojištění.

Z něj pak dostávají 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Pro další rozšíření státem by bylo 70 procent dotázaných. Zhruba dvě pětiny otců si myslí, že by v rámci otcovské dovolené měla být pokryta větší část jejich mzdy.

Otcovská dovolená V loňském roce byla přijata nová Evropská směrnice týkající se rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem rodičů a pečujících osob. Česká republika musí tuto směrnici promítnout do svého právního řádu do roku 2022. Jedním z opatření je minimálně dvouměsíční nepřenositelná rodičovská dovolená pro druhého z pečujících, typicky otce. Pokud by se respondentům mělo dnes narodit dítě, čerpali by tuto dvouměsíční rodičovskou přibližně dvě třetiny dotázaných společně s matkou.

„Od tátů někdy slyšíme, že jim chybí, že nemohli trávit tolik času se svými dětmi. Začínáme to vnímat jako důležitou společenskou hodnotu. Nejen slyšet, že naše dítě udělalo první krůček, ale být u toho,“ řekl Radiožurnálu Lukáš Talpa, garant tématu aktivního otcovství Ligy otevřených mužů.

Z dat, která sociologové porovnali s podobnými zjištěními z roku 2009 a 2010, která agentura Nielsen Admosphere zpracovávala pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, navíc vyplývá, že klesá důležitost, kterou otcové přikládají své kariéře.

Lepší podmínky

„V roce 2010 řeklo 34 procent otců, že je pro ně důležitější postup v práci než rodina. Teď jen 17 procent,“ dodává Talpa. Výrazně méně otců navíc souhlasí s tím, že žena by měla zůstat doma s dětmi a muž by měl být ten, kdo zajišťuje rodinu finančně. Dvě třetiny dotázaných ale deklarovaly vyšší příjmy než jejich partnerky.

„Zároveň si mnohem více my, jako tátové, uvědomujeme, jaké to bylo trávit čas se svým tátou, mnohdy to bylo vzácné právě proto, že trávil hodně času prací,“ pokračuje Tapla. Proto je podle Ligy otevřených mužů podstatné, aby zaměstnavatelé vycházeli otcům vstříc. Zhruba čtvrtina dotazovaných nemá pracovní podmínky na to, aby se dětem mohla každý den věnovat.

Celkově ale převládá spokojenost s nabízenými benefity. „Může to být důsledkem toho, že se české ekonomice v posledních letech dařilo, míra nezaměstnanosti byla malá a otcové cítili ze stran nadřízených menší tlak. Samotní zaměstnavatelé se museli více snažit,“ míní Friedlaenderová.

Mezi nejčastějšími výhodami, které by si zaměstnaní otcové přáli, jsou finanční příspěvky nebo také více volného času s rodinou (práce z domova, flexibilní pracovní doba). Necelá čtvrtina z nich by navíc uvítala, kdyby si potomka mohla vzít občas do zaměstnání.

„Pro nás táty je důležité si to uvědomovat, že je otcovství důležitá součást života a znamená víc, než jen vydělat peníze, ale je to i o tom být přítomný v životě dítěte. Ne jen v rámci zábavy, ale i každodenní péče,“ uzavírá Talpa.