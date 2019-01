Den památky obětí holokaustu. V Senátu vystoupí bývalý vězeň nacistického tábora Březinka

Ve sněmovně si den holokaustu připomenou v devět hodin a v Senátu v deset. Podle předsedy dolní komory Parlamentu Radka Vondráčka z hnutí ANO se zákonodárci přihlásí k mezinárodní definici antisemitismu.

„Připojíme se k celé množině států, které už tuto deklaraci přijaly, a myslím, že vzhledem k nadstandardním vztahům, které s Izraelem máme, je to výborná věc. A že to vyšlo zrovna den, kdy si o hodinu později připomeneme v Senátu den holokaustu, tak je to výborná zpráva,“ řekl Vondráček.

Na vzpomínkovém setkání při příležitosti Dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti bude v Senátu mluvit také šéf horní komory Parlamentu Jaroslav Kubera z ODS nebo předseda Federace židovských obcí v Česku Petr Papoušek.

Setkání se zúčastní také pamětníci, kteří přežili koncentrační tábor. V Senátu tak vystoupí bývalý vězeň nacistického tábora Auschwitz-Birkenau Jiří Fišer.

Takhle na dny v Osvětimi už dřív ve vysílání Českého rozhlasu vzpomínal pamětník Toman Brod: „Nejsilnější vzpomínka na období války je, když jsem jednou v Osvětimi viděl průvod asi dvaceti nebo třiceti žen s malými dětmi, doprovázel je jeden SS man a ony šly, jako by šly na výlet. Odcházely kolem nás do plynových komor. Tehdy mě to možná ani tak neoslovilo – těch hrůz jsem viděl tolik – ale dnes, když si na to vzpomenu, je to noční můra.“

Kulatý stůl

V poslanecké sněmovně se už v pondělí konal kulatý stůl o romském holokaustu, dodává koordinátorka projektu regionálních kontaktních center pro oběti nacismu Darina Sedláčková.

„Snažili jsme se uvést do kontextu celkové genocidní politiky nacionálního socialismu v Německu v letech 1933 až 1945 i osud Romů a Sinti v Evropě a v Československu, respektive později v protektorátu Čechy a Morava,“ popsala Radiožurnálu Sedláčková.

Holokaust si lidé připomínají v těchto dnech po celé republice. Podle vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona je důležité si takové události připomínat. „Netrpěli pochopitelně jenom Židé. Ale proč má smysl si to připomínat, souvisí s tím, že je to nebezpečí právě v lidské společnosti, která dokáže dospět k tomu, že technickou cestou, v podstatě v továrně, likviduje jednu část lidstva, nějakou skupinu lidí,“ myslí si Sidon.

V pátek v 11 hodin bude v Ostravě pietní akt u pomníku v sadu Doktorky Milady Horákové. V neděli, přesně v den, kdy si svět připomíná oběti holokaustu, jim odhalí pomník v Lipníku nad Bečvou, kde byla v minulosti početná židovská komunita.

V Třebíči otevřou v tento den v synagoze výstavu o historii polských židů. A v pondělí v jedenáct dopoledne budou na oběti vzpomínat v Teplicích v Památníku obětem holokaustu.