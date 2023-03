Napodobit Slovensko a upozornit na svobodu slova. Skupina poslanců chce 12. říjen jako Den samizdatu

V českém kalendáři by mohl přibýt nový významný den. Skupina koaličních poslanců navrhuje, aby se připomínalo vydávání samizdatu – zakázané literatury. Další den volna v práci by sice nepřinesl, to platí jen pro státní svátky, podle navrhovatelů by ale měl upozornit na svobodu slova. Významný den by připadal na 12. října. Právě tehdy v roce 1988 protestovala skoro stovka českých a slovenských vydavatelů samizdatů proti uvěznění jednoho z nich.

