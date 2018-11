Den válečných veteránů připadne na neděli, rozezní se zvony v celém Česku

Podle agentury ČTK vláda na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) vyhlásila na neděli celostátní symbolické uctění památky padlých v první světové válce a doporučila, aby se ve stanovený čas rozezněly zvony po celé republice.

„My se připojujeme k symbolickému uctění památky padlých první světové války, které proběhne na den válečných veteránů 11. listopadu v 13.30,“ řekl Babiš. Naposledy se sirény s výjimkou své pravidelné zkoušky rozezněly po celém Česku na 140 sekund v srpnu na památku tří padlých českých vojáků v Afghánistánu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Oběti první světové války uctí v neděli zvony a sirény

11. listopadu v tuzemsku slavíme jako Denválečných veteránů teprve od roku 2001, v západních zemích je to ale dávná tradice. „V Anglii nebo v USA pořádají velké slavnosti, průvody městy, dětské dny, besedy s vojáky. Skoro se nemůže stát, že by v ten někdo v médiích na sobě neměl vlčí mák. Bylo by to naprosto skandální. V posledních letech ale i u nás zájem o tento den výrazně roste,“ řekl Českému rozhlasu Pardubice účastník projektu na podporu veteránů Jakub Engelmajer.

Dlouhou poutí vzbudit zájem

Ten se nedávno rozhodl, že s batohem a pěšky projde takzvanou Cestu hrdinů Slovenského národního povstání, dlouhou celkem 750 kilometrů. Před výpravou založil veřejnou sbírku oficiálně povolenou Pardubickým krajem i sbírkové konto na transparentním účtu. „Už dřív jsem pomáhal Spolku Vlčí máky, který poskytuje pomoc veteránům po úrazech, v životní krizi a podobně. Vybrali jsme lidi, pro které ta sbírka byla. Získali jsme necelých 100 000 korun.“

Vlčí máky v ulicích. Den veteránů připomene koncert, peníze ze sbírky půjdou na projekt Paměť národa Číst článek

Tak dlouhou trasu si vybral proto, že chtěl pomoci lidem, kteří dělají něco navíc. „Slouží u policie, hasičů, vojáků. Taky jsem chtěl nějak vzdát hold sto letům republiky. Trasu jsem pěšky s batohem prošel za 28 dní, někdy jsem absolvoval velká převýšení. Šel jsem i v neuvěřitelné mlze a zimě. Chodím dlouhodobě, na etapy jsem už i obešel republiku,“ doplňuje informace o své přípravě Engelmajer.

Otevírají se kasičky

U příležitosti Dne válečných veteránů pokračuje až do 11. listopadu veřejná sbírka. Díky ní můžete přispět na natáčení vzpomínek nejenom válečných veteránů pro Paměť národa. Její pokladničky s červenými květy najdete i letos v knihovnách, kavárnách, obchodech a podobně. Navíc se v ulicích pohybují dobrovolníci, kteří vybírají příspěvky.

Den válečných veteránů Tento den připomíná 11. listopad 1918, kdy oficiálně podpisem příměří skončily boje první světové války. Je to spíš původně americký termín, ve Spojeném království mají Den příměří, případně Den vzpomínek. A vlčí mák se stal symbolem proto, že připomíná tradiční báseň o flanderských polích. Po bitvě tam rozkvetly vlčí máky a připomněly prolitou krev bojovníků.