Majitel restaurace: Musíme tohle období přečkat a věřit, že to ve zdraví zvládneme

Před epidemií prodal majitel restaurace ve Středočeském kraji Jiří Dostál denně 100 obědů. Teď jich jeho kuchař připraví lidem do krabičky s sebou zhruba 20. Podnik Sokolovna v Červeném Újezdě musel zrušit řadu naplánovaných akcí včetně velkých narozeninových oslav. Většina zaměstnanců je teď doma. Do restaurace se zahrádkou a hřištěm chodí na část dne jen kuchař a majitel Jiří. Ten si zaznamenával Deník ve stavu nouze pro Radiožurnál.

Den první

„V práci chodím furt dokola, mám nějaký hadr v ruce a utírám poličky, utírám pořád dokola stoly, pult. Takže je to takový trošku demotivující, ale říkám – musíme tohle období přečkat a věřit, že to ve zdraví zvládneme a že budeme zase fungovat tak jako dřív. Nesmíme ztrácet naději a víru.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Deník ve stavu nouze majitele restaurace Jiřího

Jiří Dostál se v pohostinství pohybuje už 25 let. Je majitelem restaurace Sokolovna v Červeném Újezdě nedaleko Unhoště. V deníku vzpomíná, jak se v první fázi opatření dověděl, že musí zavřít v osm večer. „V tu chvíli jsme si uvědomili, že je problém, že tyto vesnické hospody, ale i bary v Praze, budou večerním provozem hodně strádat. Druhý den jsme se dověděli, že bude zavření úplné. Na tuhle chvíli jsme nebyli připravení. V restauraci je spoustu zásob, které nemají dlouhou trvanlivost. Nemůžou se všechny zamrazit, uskladnit.“

Jiří si začal postupně uvědomovat, že má třeba naražené velké sudy s pivem.

„My konkrétně jsme měli naražené tři sudy padesátilitrové, kde to pivo je potřeba do druhého dne vytočit a to jsme nebyli schopni. Najednou jsme zjistili, že ztráty budou obrovské.“

Majitel nabízí dlouhodobě pizzu s sebou, rozhodl se, že bude do krabiček vařit i další jídlo k odvozu. Servírky a další personál poslal domů a v restauraci zůstává s kuchařem.

Den druhý

„Každý den vaříme něco, abychom uspokojili každého zákazníka. Aby si dokázal vybrat, ať je to kuřecí, vepřové nebo hovězí maso. A co se týče příloh, ať je tam vždycky knedlík, vařený brambor nebo těstovina. Objednávat krabičky na odvoz jídla s sebou nebyl problém.“

Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo uzavření obchodů, restaurací i omezení pohybu Číst článek

Co se týče surovin, komplikace byla jen s vykoupeným droždím. „Složité nakupovat suroviny zas tak není. I když je pravda, že některé suroviny k sehnání nejsou. Byl jsem třeba překvapený, že není droždí, které potřebujeme na výrobu těsta na pizzu. A to v jednu chvíli nebylo k sehnání. Ani sušené, ani čerstvé.“

Dřív restaurace naservírovala denně 100 obědů, teď prodá s sebou asi 20. Jiří vysvětluje, že tržby jsou nízké a nepokryjí ani třetinu nákladů. Sokolovna taky dál vaří za sníženou cenu pro seniory v obci.

Den třetí

„Co se týče plánovaných oslav, těch bylo moc. Těšili jsme se na sezónu. I jsem držel víc personálu, než bylo nutné. Těsně předtím, než pandemie začala, jsme zrušili několik oslav narozenin. Měli jsme spoustu akcí, protože děláme i catering, to bohužel teď nebude.“

Jiří Dostál má v restauraci sedm zaměstnanců. Je prý poslední, který by chtěl své lidi propustit.

Den čtvrtý

Prodavačka ze supermarketu: Samozřejmě se nákazy bojím, nemá ale cenu na to myslet a stresovat se Číst článek

„Musím říct, že je hrozně smutné procházet restaurací, kde jsou celý den zvednuté židle, opravdu smutný pocit. Pak vyjdete ven před restauraci, kde svítí krásně sluníčko, jsou první hezké dny. Zahrádka je úplně prázdná a to je ještě smutnější. Dnešní den byl celkem fajn. Někteří lidé chodili, my jsme měli zrovna kuřecí a vepřový řízek s bramborovým salátem, to je vždycky jistota. Jinak se snažíme vařit 3-4-5 různých druhů, abychom uspokojili každého. I hotovku, i nějakou minutku. Co se týče energie a motivace, to zatím mám, cítím se dobře Musíme doufat v lepší zítřky.“

Majitel restaurace ve Středočeském kraji nakonec shrnuje, že opatření maximálně respektuje.

„Tato situace, která nás postihla, a to nejen restaurace, ale nás všechny, je sice špatná, ale musíme v první řadě dbát na zdraví. Zdraví naše, našich rodičů, prarodičů a všech okolo. Za tyhle opatření jsem rád, respektuju je a chtěl bych, abychom to ve zdraví všechno přežili.“