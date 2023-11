Fialův nákup v Německu? Trapné, špatně načasované, ale hlavně bez řešení, míní expertka na PR Hejlová

Srovnávací nákup premiéra Petra Fialy (ODS) v českých a německých supermarketech je stále živé téma v komunikačních kruzích. Jak video hodnotili experti na marketing? „Ani pro mě nebylo jednoduché to dokoukat. Když pominu trapný formát i načasování, postrádám jakýkoli návrh řešení,“ řekla v pořadu Jak to vidí... na Dvojce expertka na strategickou komunikaci Denisa Hejlová. Praha 17:21 16. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Že jsou v Čechách drahé potraviny, vědí už dlouhou dobu všichni. Formát, jakým na to nyní poukázal sám premiér Petr Fiala, je ale přinejmenším zarážející. Po vzoru mnoha Čechů se totiž sám vydal na nákup chleba, mléka, másla a dalších základních potravin k německým sousedům, aby si realitu ověřil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: Denisa Hejlová, garantka oboru strategická komunikace Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moderuje Zita Senková

„Musím říct, že na toto video jsem dostala tolik dotazů, že přestože se odehrálo v době, kdy jsem seděla v letadle z Japonska, i já jsem si ho musela zpětně nakoukat. A to úplně celé. Přiznám se, že ani pro mě nebylo jednoduché vydržet to do konce,“ připouští expertka na strategickou komunikaci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová.

Co s tím, pane premiére?

Podle ní se celá řada odborníků i běžných občanů shoduje na tom, že kromě toho, že šlo o trapně zvolený formát a vyznění bylo zřejmě zamýšleno trochu jinak, byl hlavní problém Fialova spotu v tom, že nenabídl řešení.

„Je tu poukázáno na určitý problém, který my všichni ostatní velmi dobře známe, protože všichni v tomto světě žijeme. Co s tím chce ale vláda dělat, jsme se bohužel nedozvěděli. Zádrhel je podle mě v tom, že se pan premiér stále ještě nepřeklopil z role politologa, který komentuje, do role politika, který má konat.“

Zrušená premiérova cesta do Nigérie? ‚Žádný politický signál v tom nebyl,‘ odmítá kritiku Lipavský Číst článek

Z řemeslného hlediska a z pohledu PR komunikace je ale podle Hejlové chybná nejenom absence jakéhokoli řešení, ale také ono načasování.

„Staří Řekové tomu říkali kairos, což je hodnota, kdy se skutečnost pojmenuje ve správný čas a na správném místě. Je ale toto sdělení, že v Německu mají lepší a levnější věci, bez nějakého návodu co s tím, po dvou letech činnosti současné vlády skutečně to, co od premiéra očekáváme? Načasování opravdu nebylo šťastné. Kdyby to byl předvolební klip, vyznělo by to úplně jinak,“ hodnotí expertka na politický marketing.

Když není dáno do vínku

Premiér Fiala ovšem není jediný český politik, který oslovuje občany prostřednictvím vlastních videí na sociálních sítích. Několik let točí svůj pořad Čau lidi třeba opoziční poslanec Andrej Babiš.

Mají ale tato videa vůbec nějaká poselství? „Někteří politici to umějí, někteří ne. Někteří politici vypadají na úplně amatérských videích velmi důvěryhodně, přirozeně a mají onen kamerový talent. Jiní se to pracně učí a někomu to prostě není dáno do vínku...“ konstatuje Denisa Hejlová.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.