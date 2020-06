Výběr z médií: uzavření táborů kvůli koronaviru, omezení benefitů a povinnost roušek od 1. července

V úterním výběru z denního tisku se dočtete o konání dětských letních táborů. Deník E15 popisuje omezování benefitů, jako je karta MultiSport či stravenky, u velkých firem. Šéf pracovní skupiny pro rozvolňování Rastislav Maďar oznámil, že by do pátku mělo být jasné, zda lidé v Praze a na Karvinsku budou muset od 1. července nosit ve vnitřních prostorech roušky, uvádí Lidové noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:32 23. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na letní tábory se letos o prázdninách chystá nejméně 250 tisíc dětí. | Foto: Michal Trnka | Zdroj: Český rozhlas

Deník N

Pokud se na letním táboře objeví jeden nakažený koronavirem, musejí organizátoři celý pobyt zrušit. Píše to úterní Deník N, který cituje vyjádření ministerstva zdravotnictví. Podle něj by všichni měli případně také nastoupit do karantény, většinou totiž sdílejí jednu jídelnu nebo toalety. Na tábory letos pojede nejméně 250 tisíc dětí. Děti se podle organizátorů ale můžou předčasně vrátit domů nejen kvůli prokázané nákaze koronavirem, vysvětluje Deník N.

Někteří dopředu upozorňují, aby rodiče počítali s tím, že tábor pro děti může skončit i pokud mají kašel nebo rýmu. Hygienici ale upozorňují, že dokud se koronavirus neprokáže, jsou za děti zodpovědní zdravotníci nebo lékaři přímo na táborech. Ti taky případně rozhodnou o testování na covid-19. Hygienici stanoví až nutná opatření, když se infekce potvrdí.

E15

Firmy omezují benefity. Nejvíc MultiSportky a stravenky. To je titulek deníku E15. Podle průzkumu společnosti Randstad z letošního května mezi víc než 600 zaměstnanci přišlo o tyto dva benefity víc než 16 procent oslovených. O MultiSport kartu přišlo nejvíc lidí v bankovnictví, asi čtvrtina, a zhruba podobná část zaměstnanců v obchodu a marketingu pak ztratila stravenky. V IT a telekomunikacích se hlavní úspora týkala volných dnů a dovolené navíc, popisuje E15. Menší škrty se týkaly i penzijního pojištění. Šedesát procent zaměstnanců nepocítilo žádné omezení benefitů.

Lidové noviny

Do pátku by mělo být jasné, jestli lidé v Praze a na Karvinsku budou od 1. července muset ve vnitřních prostorech dál nosit roušky. V rozhovoru pro Lidové noviny to řekl šéf pracovní skupiny pro rozvolňování Rastislav Maďar. Podle něj by Pražané roušky vevnitř nosit nemuseli a stačilo by je mít jen v MHD. Na Karvinsku ale podle něj dál zůstanou. 1. července začne další vlna rozvolňování karanténních opatření. Ve většině České republiky si lidé nebudou muset dále zakrývat nos a ústa.

Hospodářské noviny

Francouzská společnost Latecoere, která dodává dveře do letadel Boeing a Airbus, propustila v závodě v Letňanech třetinu pracovníků. Všímají si toho Hospodářské noviny. O práci ke konci května přišlo kvůli propadu zakázek celkem 212 kmenových zaměstnanců. A v březnu se navíc firma rozloučila zhruba se 60 agenturními pracovníky.

Regionální Deník

Zahrady po deštích ničí slimáci a mšice. Regionální Deník popisuje, že hlavně mšic je letos enormní množství. Vyskytují se i na rostlinách, kde běžně nebývají a jejich likvidace je problematická. Zatímco před slimáky se lze bránit relativně snadno - jejich sběrem, na mšice platí jen chemie.

Právo

Do chráněné krajinné oblasti Moravský kras na Blanensku se vrátili bobři. Osídlili Jakubovo jezero v rezervaci Vývěry Punkvy. Informuje o tom dnešní Právo. Podle zoologů jsou bobři v oblasti vítaní, a pokud si budou chtít postavit hráze, přírodě to nevadí, podmáčené louky do krasových oblastí patří.