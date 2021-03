ONLINE: Nárůst infikovaných covidem neustupuje. Za středu přibylo 15 tisíc, zemřelo 93 lidí

Jen za středu v Česku stoupl počet lidí nakažených koronavirem o 15 088, oproti minulému týdnu se tak denní nárůst zvýšil o 1300 případů. Počet zemřelých v souvislosti s koronavirem stoupl o 93. Od počátku pandemie už v Česku kvůli koronaviru zemřelo přes 21 tisíc lidí, poslední tisíc přibyl za šest dní. Jak vyplývá z aktuálních dat ministerstva zdravotnictví, s nemocí se v Česku potýká 158 568 lidí. Praha 8:58 4. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V nemocnicích nadále zůstává 8231 lidí, v těžkém stavu je 1708 pacientů. Podíl hospitalizovaných z celkového počtu nakažených zároveň klesl na pět procent | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

15 tisíc nových případů nákazy a 93 úmrtí v souvislosti s koronavirem zaznamenaly úřady za posledních 24 hodin. Jak vyplývá z aktualizovaných dat ministerstva zdravotnictví, denní nárůst se oproti minulému týdnu zvýšil o 1300 případů.

V současnosti se s nemocí potýká na 158 tisíc lidí. Celkem 21 128 lidí už od počátku pandemie zemřelo, tisíc úmrtí přitom přibylo za posledních šest dní. Ve středu podle ministerstva zemřelo 93 lidí.

Reprodukční číslo ve středu kleslo na 1,06 z úterních 1,09. Dostalo se tak na úroveň z poloviny února. Reprodukční číslo, které vyjadřuje průměrný počet dalších nakažených od každého pozitivního člověka, klesá v Česku pátý den v řadě.

V nemocnicích nadále zůstává 8231 lidí, v těžkém stavu je 1708 pacientů. Podíl hospitalizovaných z celkového počtu nakažených zároveň klesl na pět procent.

Nemocnice se však dlouhodobě potýkají s nedostatkem kapacit a vyčerpaným personálem. Pardubický i Karlovarský kraj už ohlásil naprosté naplnění kapacit. Hejtmani a pražský primátor mohou proto ode dneška kvůli kritické situaci v nemocnicích nařídit pracovní povinnost lékařům i nelékařským zdravotnickým pracovníkům s výjimkou například praktiků a gynekologů.

Jak popsal server iROZHLAS.cz, nejvíce nakažených se v tuto chvíli nachází v okresu Tachov, a to přesto, že jde o řídce osídlený okres. Vede přes něj ale dálnice D5 do Německa, kolem které stojí průmyslové areály, kde pracují tisíce lidí.

V Česku nyní platí přísnější restrikce, včetně třítýdenního zákazu cestování mezi okresy nebo povinnosti nosit na veřejných místech respirátor. Vláda nově zavedla povinné testování pro podniky s více než 250 zaměstnanci, další omezení se však průmyslu zatím nedotkla.

Senát dnes bude také schvalovat bonus k nemocenské při koronavirové karanténě. Lidé v nařízené karanténě by podle zákona, který v úterý večer schválila Sněmovna, by měli dostávat k nemocenské příspěvek až 370 korun denně. Nárok by se vztahoval také na lidi s nemocenským pojištěním pracujícím na dohody.

