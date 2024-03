Česko dál diskriminuje romské děti ve vzdělávání. A to přestože kvůli tomu už před šestnácti lety prohrálo případ u Evropského soudu pro lidská práva. „Kromě toho, že je nepřípustná, tak to není ani správné. Společnost přichází o talenty. Vznikají tím dlouhodobé problémy,” popisuje náměstek ministerstva školství Jiří Nantl (ODS).

Ti šťastnější se i s nálepkou LMP dostanou do normálních tříd, ale učí se podle jednodušších osnov. Jenže i to jim často uzavře cestu k lepšímu vzdělání, na střední školy, k maturitě a důstojnému zaměstnání.

Vláda měla do konce loňského roku schválit opatření navržená vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. To se ale zatím nestalo.

„Pokud by ani potom nedošlo k nápravě, tak má Evropská komise právo soud požádat o vyměření pokuty,“ vysvětluje Daněk. „Obvykle se pokuta vyměřuje za každý den, kdy trvá porušování evropského práva, mohou to být řádově miliony korun denně.“

Zda se Česku konečně podaří segregaci romských dětí ve vzdělávání zlomit, čeká i Evropská unie. Podle dokumentů ministerstva spravedlnosti totiž Česku hrozí obnovení řízení o porušení povinnosti v Evropské unii. A to by v krajním případě mohlo skončit i finančními sankcemi.

Česko je kvůli segregaci romských dětí v nejpřísnějším stupni dohledu Rady Evropy. To znamená, že Rada Evropy pečlivě monitoruje, jak Česko k řešení problému přistupuje. Ministerstvo slibuje, že tentokrát, šestnáct let od rozsudku štrasburského soudu, má konkrétní recept, jak segregaci vyřešit.

To potvrzuje i Karel Gargulák ze společnosti PAQ Research, která se segregací romských dětí dlouhodobě zabývá. „Možnosti těchto dětí na trhu práce jsou velmi omezené. My vůbec nerozvíjíme jejich potenciál a v ten moment nám zůstávají na okraji společnosti a zatěžují systém sociálních služeb,“ říká.

„Znemožnilo mi to komplet celý život,“ hodnotí Julius Mika moment, kdy byl z běžné základní školy přeřazený do speciální školy. „Bylo to tam strašně lehké. V té škole byla většina romských dětí, tam nebyly děti z majority,“ vzpomíná.

„Kategorie lehkého mentálního postižení, která je velmi pohyblivá a má při tom měření vždycky nemálo dětí, které jsou někde na hranici, je sporná a je dobré s ní pracovat co nejméně,“ popisuje náměstek ministra školství Jiří Nantl z ODS.

Jenže s diagnózou a doporučením poradny přichází i nárok na asistenta pedagoga, což mnozí učitelé, kteří jsou sami na třídu kolem třiceti dětí, vítají.

Ministerstvo plánovalo systém upravit a školám asistenty přidělovat podle předem daných parametrů. Projednání novely ale vláda loni odložila a zatím se k ní nevrátila.

Nevyspané děti

Je něco po desáté hodině. V deváté třídě Základní školy na náměstí 28. října v Brně mají zrovna matematiku. Na tabuli jsou nakreslené grafy lineárních a nelineárních funkcí.

Ve třídě je třináct žáků, učitelka, tandemová učitelka a asistent pedagoga. Všichni tři jsou rozprostřeni po třídě a pomáhají jednotlivým žákům učivo pochopit. Asistenta mnoho romských dětí opravdu potřebuje. Ne vždy ale z důvodu, že by byly méně chytré nebo bystré, ale protože řada z nich má sociální znevýhodnění.

Podle Eleny Varaďové Ostré, zástupkyně ředitelky této brněnské školy, kde přes polovinu žáků tvoří děti z romských rodin, je největší problém chudoba, s níž se mnohé rodiny potýkají.

„Všechny lidské bytosti jsou stejného druhu a původu. Všichni lidé se rodí rovni v důstojnosti a právech a všichni jsou nedílnou součástí lidstva“ Deklarace o rase a rasových předsudcích přijatá Generální konferencí UNESCO

„Mnohdy musím brát na zřetel při výuce to, že dítě přichází třeba nevyspané, protože na ubytovnách prostě není klid,“ říká zástupkyně ředitelky brněnské základní školy. „Největší problém není etnicita nebo sociální a kulturní vyloučení, ale spíš sociální prostě chudoba,“ míní.

To potvrzuje i zástupkyně ředitele Základní školy v Hamrech Kateřina Mannová. Podle její zkušenosti neodráží diagnóza LMP mentální postižení.

„Nemyslím si, že to je organické postižení mozku. To je úplně něco jiného. Myslím si, že to je kvůli zázemí,“ vysvětluje s tím, že častým problémem při nástupu do školy je jazyková vybavenost, od které se diagnostické testy na LMP odvíjí.

„Některé děti mají doma jako hlavní jazyk romštinu a to nemá co dělat s intelektem,“ líčí. Podobně na tom mohou být i děti z Ukrajiny či děti z vietnamských rodin.

Diagnózy z dob komunismu

Ministerstvo chce upravit používanou diagnostiku, kterou poradny při stanovení diagnózy LMP používají. Většina poraden je ale zřizovaná krajem a proto má ministerstvo jen minimální vliv na to, jak poradny fungují a jaké testy používají.

„Míra decentralizace, ke které Česká republika v posledním čtvrtstoletí dospěla, nemusí být zcela produktivní a správná, to znamená že hledáme konkrétní podobu, jak zesílit možnost státu a poradenský systém dozorovat a řídit,“ říká náměstek ministra Nantl.

Dokonce zmiňuje i radikální řešení poradny řídit centrálně. „Otevírá se vážná debata o tom, jestli by v budoucnu pedagogicko-psychologické poradny neměly být provozovány státem. Ale to je diskuze na řadu let,“ upozorňuje Nantl.

Na verdikty z poraden někteří romští rodiče a prarodiče vzpomínají už z dob komunismu. Na konci 80. let, v šesti letech, vyšetření podstoupila například i vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. „Mně tam ukazovali Ferdu mravence, tak jsem říkala, jo, odájen Ferda mravenec z Lole Šátkoha, to znamená s červeným šátkem,“ vzpomíná Fuková.

Po vyšetření si její maminka vyslechla, že malá Lucie nic neumí a půjde do vyrovnávací třídy. „Většinou v těchto vyrovnávacích třídách byly pouze romští žáci. Devadesát procent těch dětí, které chodily do vyrovnávacích tříd, tak do tří let zmizely ve zvláštních školách,“ popisuje Fuková.

Její maminka se jí tehdy zastala s tím, že na otázky v rámci vyšetření odpovídá správně, akorát v romském jazyce. Fuková poté nastoupila do běžné základní školy, posléze na gymnázium a vystudovala vysokou školu.

„Kdyby se tehdy nepostavila rozhodnutí poradny moje maminka, tak jsem pravděpodobně skončila ve zvláštní škole jako spousta mých kamarádů a vrstevníků a byla bych bez jakéhokoli vzdělání a možná bych byla závislá na sociálních dávkách a žila ve vyloučené lokalitě. To jsou osudy mých kamarádů, stejně smýšlejících, kteří ten start měli velmi podobný jako já,“ uzavírá Fuková.



Současný plán ministerstva školství Veřejné prohlášení etnické segregace ve vzdělávání za nepřijatelnou.

Identifikaci území se segregovanými základními školami.

Jednání a podpora zřizovatelů (obcí) s desegregací škol.

Revize spádových oblastí.

Posílení pravomocí ministerstva školství ve vztahu k pedagogicko--psychologickým poradnám, které udělují romským dětem diagnózy lehkého mentálního postižení.

Zařazení do běžné základní školy si někteří romští rodiče musí vybojovat i dnes. „U třetího dítěte jsem narazila, tam mi ji posílali zpět do školky nebo do přípravky,“ popisuje Anastázie Bikárová.

„Ona je snědší, ty první dvě děti mám s modrýma očima a světlými vlasy,“ říká s tím, že nejmladší dceru poslala na stejnou školu jako dvě starší děti, u kterých nedůvěru k jejich schopnostem nezaznamenala.

„Paní učitelka z první třídy mi chtěla ukázat, že moje dcera na to nemá. Musela jsem dceru natáčet, jak počítá, poznává barvy a posílat to asistentce,“ popisuje Bikárová, jak dokazovala, že se s dcerou doma do školy připravuje. „Teď je ve čtvrté třídě a prospívá.“

Segregované školy se často brání tím, že se segregací nesouhlasí, ale nemají možnosti ji změnit. A to i přesto, že se děti s horší startovací pozicí dokážou dostat na stejnou minimální úroveň, jako děti v běžné základní škole.

‚Nesmíme slevit‘

Devátá třída základní školy se v hodině matematiky dostala ke znázornění nepřímé úměrnosti. Na tabuli je nakreslená hyperbola a napsaný vzorec y=k/x. „Proč hyperbola nikdy neprochází nulou?“ ptá se zástupkyně ředitelky a ukazuje na vzorec. Ve třídě je ticho, zčásti nepřítomné, zčásti zamyšlené. „No protože nulou nemůžeme dělit, to nevyjde nula…“ ozve se nakonec jeden z žáků. „Super,“ ukončuje lekci učitelka.

„Nesmím slevovat z nároků, protože se snažíme být opravdu kvalitní školou,“ vysvětluje a zároveň podotýká, že se snaží příchodu dalších romských dětí zamezit alespoň tak, že při přestupech ve vyšších ročnících nepřijímají žáky, kteří k nim spádově nepatří.