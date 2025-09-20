Deset tisíc nenávistných projevů. Online prostor posiluje stigma, polarizaci a vyloučení Romů
Přes 10 tisíc projevů předsudečného násilí a nenávistných projevů proti romské menšině zaznamenal skoro dvouletý projekt Oda na kames - tedy v překladu z romštiny To nechceš. Organizace ARA Art se zaměřila na sociální sítě nebo veřejné diskuze na webech různých českých médií. Pokud se chce oběť proti on-line útokům bránit u soudu, spravedlnosti se podle ní dočká jen v minimu případů.
„Slavnostní otevření památníku holokaustu v Letech u Písku bylo pro Romy a Romky významný historický milník. I přes tento pozitivní obsah měly reakce násilný narativ a povzbuzovali také k násilí,“ popisuje jeden z příkladů analytička organizace Ara Art Andrea Bučková.
U památníku v Hodoníně na Blanensku drží lidé pietu za oběti romského holokaustu. Byly jich tisíce
Číst článek
Organizace během 20 měsíců monitorovala s pomocí vyhledávací aplikace asi 150 000 různých příspěvků na českých profilech a stránkách. Podle klíčových hanlivých slov přitom našla přes 10 500 protiromských projevů.
„Facebook, Instagram, TikTok, magazíny a bulváry, které se přenášejí i do online formy a přestože samotný článek možná neobsahoval protiromský narativ, tak to bylo i tak spojené v negativním smyslu s romskou národnostní menšinou. V diskuzích pod příspěvkem se vždy něco našlo.“ vysvětluje monitoring PR konzultant Ara Art Ondrej Radič.
Podle Andrei Bučkové právě online prostor podporuje stereotypy ve společnosti. „Online prostor polarizuje a posilňuje stigma sociálního, kulturního a geografického vylučování romské národnostní menšiny. Je to prostor, který konzervuje stereotypy,“ popisuje Bučková.
Změna zákona
Podle právníka organizace Adama Rutta současná antidiskriminační legislativa nefunguje. Úspěšnost obětí online útoků u soudu je totiž minimální. Za posledních pět let vedly soudy jen stovku sporů podle tohoto zákona a pouhých šest z nich bylo úspěšných. Ruta proto navrhuje zákon změnit.
Smyšlené oběti holokaustu a Ježíš z krevet. Facebook zaplavují příspěvky generované umělou inteligencí
Číst článek
„Aby byl monitorován anticikanismus jako zvláštní kategorie diskriminace, aby bylo usnadněno dokazování a bylo sdílené důkazní břemeno ve všech případech diskriminace,“ popisuje svůj plán Ruta.
S nedostatky v boji s diskriminací Romů souhlasí i ředitel odboru lidských práv a ochrany menšin na úřadu vlády Viktor Kundrák. Podle něj ale změna legislativy není cestou.
Ředitel odboru lidských práv a ochrany menšin na úřadu vlády Viktor Kundrák přiznává nedostatky v boji s diskriminací Romů. Změna legislativy ale podle něj není cesta.
Padesát Romů z Ostravska prošlo rekvalifikací. Pracovat nyní budou jako sanitáři, chůvy či strážní
Číst článek
Nařízení o digitálních službách
„Státním orgán se obecně nedaří dobře zaznamenávat tyto projevy. Vedle toho také čelíme velkému fenoménu, kterému se říká latence hlášení nebo underreporting, tedy nehlášení incidentů ze strany postižených skupin, jednotlivců a obětí státním orgánům,“ popisuje Viktor Kundrák a dodává, že se v tuto chvíli musíme zabývat implementací nařízení o digitálních službách. „Stále čekáme na zákon, který toto nařízení uvede v praxi“.
Nařízení o digitálních službách nutí provozovatele sociálních sítí nebo webů, aby zajistili uživatelům větší ochranu soukromí. Dále také musejí postupovat proti nelegálnímu obsahu.
Novela trestního zákoníku, která vstoupí v platnost od nového roku, rozšiřuje okruh postihovaných motivů předsudečného násilí. „Nyní tam už také patří sexuální orientace, pohlaví, zdravotní handicap nebo zdravotní postižení. Tím se otevírá možnost obětí se domáhat svých práv,“ vysvětluje Viktor Kundrák a dodává, že následné vymáhání bude pak na policii a soudech.