Desítky českých dívek posílali na prostituci do Finska. Hlavní strůjce přistoupil na 35 měsíců ve vězení

Osmičlenná skupina kuplířů z Ostravska uzavřela se státním zástupcem dohody o vině a trestu. Ty v polovině října potvrdil Okresní soud v Ostravě. Kuplíři z Ostravska se tak přiznali, že několik let verbovali desítky českých dívek, které posílali na prostituci do Finska. Pomocí vyhrožování a nátlaku si z jejich výdělků strhávali 20 až 60procentní provize. Hlavního strůjce poslal soud na 35 měsíců do vězení, další odešli s podmínkami. Dokumenty Ostrava 5:00 11. února 2024

Skupina naverbovala okolo padesáti českých dívek. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Začalo to v roce 2015 cestou milostného páru do Belgie. Josef s Lucií se tam vydali, protože neměli stálý finanční příjem, a partnera napadlo, že by si Lucie mohla vydělávat prostitucí, čímž by uživila oba dva. Spolu tak vytvořili profil na internetovém erotickém portálu a následně ji začal autem vozit za jejími klienty.

Během osmi let se ale celý byznys rozrostl do monstrózních rozměrů, který ukončila policie až v lednu loňského roku v součinnosti s evropskými kolegy. Na Ostravsku vznikla skrytá neformální skupina pasáků, kteří si mezi sebou rozdělovali úkoly, aby co nejvíce zbohatli na vykořisťování dříve naverbovaných sexuálních pracovnic.

Ani ne za deset měsíců přistoupilo osm organizátorů prostituce na dohody o vině a trestu, které potvrdil Okresní soud v Ostravě. Jen jeden z nich odešel s nepodmíněným téměř tříletým trestem, další vyfasovali od dvouletých trestů s dvouletou zkušební dobou, do tříletých trestů s téměř pětiletou podmínkou. Vyplývá to z anonymizovaného rozsudku, který server iROZHLAS.cz a Radiožurnál získaly podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Spolu s tresty propadlo organizované skupině 2,5 milionu korun, tři byty v Ostravě, tři osobní auta, 41 mobilních telefonů nebo osm notebooků.

Záběry ze zásahu policie:

Kriminalisté rozkryli, že Josef po zkušenostech z Belgie v činnosti pokračoval a již na začátku roku 2019 dokázal zformovat skupinu českých dívek, které se rozhodl posílat na eskortní služby do Finska. Tím kuplíři bohatli. Za „služby“ si totiž účtovali 20 až 60procentní provize ze zisků.

„Jednalo se zejména o činnosti související s náborem dívek, jejich dopravou do místa výkonu prostituce a z něj, inzercí dívek, potažmo dívkami poskytovaných sexuálních služeb na internetových erotických portálech, komunikací s jejich zákazníky, inkasováním, rozdělením, dalším nakládáním a utajením původu finančních prostředků,“ vyjmenoval předseda senátu Dalibor Zecha, který schválil dohody o vině a trestu.

Češky tak Josef vozil na letiště, aby mohly do Finska odletět, v severské zemi jim zajišťoval ubytování, inzerci na finských internetových portálech a následně začal fungovat jako „operátor“.

Policie při domovních prohlídkách zajistila desítky tisíc korun pocházející z kuplířství | Zdroj: Policie České republiky, NCOZ

Ze svého bytu v Ostravě tedy Josef obsluhoval jejich pracovní mobily: dával zákazníkovi pokyny, v kolik a na jakém místě se s konkrétní dívkou potká. Stejně tak se to dělo i druhým směrem. Pod ním pracujícím sexuálním pracovnicím dával informace, které se dozvěděl od klientů.

„Instruoval konkrétní dívku o tom, jaký zákazník se dostaví, v kolik hodin, jaké sexuální služby zákazník bude požadovat a za jakou finanční částku,“ stojí v rozsudku. Měl tak naprostý přehled o tom, kde jsou jím naverbované ženy a na jaké výdělky si přijdou.

Po nějaké době se ale jeho dřívější přítelkyně Lucie dostala z jeho područí, sama si zajistila další dívky a jejich činnost – stejně jako Josef – zpovzdálí kryla. Se svým někdejším přítelem se spojila a začali si mezi sebou Češky přehazovat. „Společně zajistili střídání jimi obměňovaných dívek na různých místech a uspokojovali zájem klientů upřednostňujících časté střídání sexuálních partnerek,“ napsal soudce Zecha.

K této dvojici se přidal také Petr, který měl zkušenosti s kuplířstvím již z Čech, kde najal nejméně sedm žen k vykonávání prostituce ve dvou privátních bytech. Lucie jednotlivé vykořisťovatele spojovala především tím, že dělala jejich dívkám „operátorku“ a fakticky tak zajišťovala jejich působení ve Finsku. Petrovi musely najaté dívky odevzdávat 60 procent z výdělku.

Dívky ve Finsku inkasovaly eura, která následně členové skupiny fyzicky dopravovali do Česka | Zdroj: Policie České republiky, NCOZ

Ten si ale uvědomoval, že jako člověk bez legálního stálého příjmu by měl problém takto získané peníze dál investovat. Instruoval proto svou nevlastní dceru, aby v Ostravě zakoupila dvě bytové jednotky, které mu fakticky přenechá k provozování prostituce.

„Věděla, že nákup těchto nemovitostí hradí Petr z finančních prostředků, které získal z provozování prostituce jinými osobami, a věděla, že hlavním účelem převodu vlastnictví na její osobou je tuto skutečnost skrýt,“ vyplývá z dohody o vině a trestu. Tím ale její role nekončila, sama se totiž nejméně jednou do Finska vypravila, aby od dívek přivezla hotovost obdrženou z prostituce.

Svou rodinu do kuplířství zapojila i již dříve zmíněná Lucie, která nejdříve začínala jako sexuální pracovnice a následně koordinovala najaté dívky jako „operátorka“. Její bratr Lukáš s přítelkyní za Lucii zaskakovali v roli operátorky, když ona sama nemohla, nebo převáželi vykořistěné peníze a předávali je výše postaveným členům v neformální skupině.

Sami si pak několik dívek také najali a těm poskytovali pro sexuální služby jejich vlastní byt. „Přičemž od těchto dívek inkasovali paušální poplatek ve výši 1000 až 1200 korun za užívání menšího pokoje za jeden den a 1250 až 1500 korun za užívání většího pokoje. (…) Rovněž v tomto bytě probíhalo focení dívek pro účely inzerce na finských internetových portálech,“ stojí v rozsudku.

Policie před rokem rozkryla tuto síť kuplířů ve spolupráci s finskou policií, Europolem a Eurojustem. V dubnu pak Europol přinesl zprávu, že skupina byla celkem třináctičlenná a organizátoři pocházeli i z dalších zemí. Tato speciální operace odhalila více než 90 obětí sexuálního vykořisťování.

Europol uvedl, že oběti často pracovaly pod extrémním nátlakem, byly připraveny o své výdělky a ze stran organizátorů, kteří nad nimi získali naprostou kontrolu, jim bylo vyhrožováno. „V případě, že se mohly vrátit domů, členové zločinecké sítě jim sebrali velkou část úspor a další peníze vymáhali za použití výhrůžek a násilí,“ stálo ve zprávě.