‚Desítky, někdy i stovky hovorů denně.‘ Kominíkům začalo nejnáročnější období v roce

Kominíkům v Česku teď přijímají desítky hovorů. V průběhu září a října si je totiž majitelé kotlů objednávají na čištění komínů a spalinových cest před zahájením topné sezóny. Například na Vysočině využívá mnoho domácností kotle na tuhá paliva a kominíci je tak musí zbavit usazených sazí.

Kominík Přemysl Pokorný v akci

Pro kominíky začala v září hlavní sezóna (Archivní foto) | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Podle kominíka Patrika Volše se u domů čím dál častěji objevuje venkovní vedení. „Tady vidíme venkovní fasádní komín napojený na peletová kamna,“ ukazuje na nerezový komín vedoucí podél venkovní zdi restaurace s apartmány.

Zákazníci se nám opakují, jsme členi rodiny, popisuje kominík. Před začátkem topné sezóny má nejvíce práce

„Je to lepší v tom, že člověk nemusí lézt nikam na střechu a je schopen kontrolu a čištění provést ze země, od paty komína. Svým způsobem je to pohodlnější. Samozřejmě dříve byly půdy přístupnější, dnes tam mnohdy máme podkroví,“ vysvětluje Volše.

Konkrétně v areálu v Horních Dubenkách se zdrží zhruba půl hodiny. Vedle komínu musí totiž zkontrolovat i vybavení uvnitř domu. „Tady máme spotřebič paliv, peletová kamna. Zkontrolujeme jeho zanesení a následně vysavačem a čistícím kartáčem vyčistíme,“ popisuje.

Hlavní sezóna

Pod kontrolu kominíků spadají často i plynové nebo elektrické kotle a také požární hlásiče. Pro kominíky začala teď v září hlavní sezóna, kdy mají nejvíce práce. Patrik Volše stihne za den objet pět až osm objektů.

„Některé objednávky už jsou z letního období. Nejvíce jich začíná být vždycky s úderem prvního září, kdy se přece jenom začne ochlazovat a lidé začínají vzpomínat na to, že bude i topná sezóna,“ říká. „Je to mnoho hovorů – desítky, někdy i stovky denně,“ doplňuje.

S většinou lidí se ale kominík zvládne na termínu kontroly domluvit, často jde totiž o stálé zákazníky. „Preferujeme osobní přístup. Zákazníci se nám opakují a jsme nějakým stylem i členové rodiny,“ uvádí Volše, který tak řadu lidí vídá skutečně pravidelně.

I díky tomu nemusí často řešit závažné závady. Ty drobnější najde asi u třetiny zakázek, lze je ale rychle odstranit.

