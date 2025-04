Desítky obcí přišly o platnost svých vyhlášek. Nestihly je zveřejnit v zákonné lhůtě

Od letošního roku přišla stovka českých obcí o platnost svých vyhlášek a nařízení. Důvodem je nesplnění zákonné povinnosti, do konce loňského roku měly všechny obce zadat své právní předpisy do veřejně přístupné sbírky, která funguje od roku 2022. Mnohé to ale nestihly, jiné narazily na problémy s formální správností předpisů. Výsledkem je, že desítky měst a vesnic musí nyní své vyhlášky schválit znovu, jinak jsou neplatné.

Praha 22:29 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít