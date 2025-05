Desítky pokut za nevhodné chování na lávce. Policie v Ústí nad Labem trestá lidi, kteří ji poškozují

Dělníci kontrolují zhruba každé tři hodiny stav provizorní lávky v Ústí nad Labem. Cesta pro pěší vznikla kvůli generální opravě nedalekého Benešova mostu. Podle stavebníků i městské policie ničí lávku lidé, kteří po ní jezdí například i na motorce nebo čtyřkolce – kvůli tomu už strážnici rozdali tři desítky pokut. Ústí nad Labem 23:35 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Provizorní lávka přes Labe | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Značky „Cyklisto, sesedni z kola“ jsou na obou stranách provizorní lávky. „Je to těžký, tlačit to kolo do kopce – na můj kardiostimulátor to není. Navíc, když jedu s nákupem. Aspoň ten kopec kdybych mohl vyjet,“ krčí rameny Zdeněk Polák, zatím co tlačí své elektrokolo přes lávku.

Od otevření lávky ji museli dělníci už několikrát opravovat kvůli nevhodnému chování některých lidí.

„Vlivem dynamickému namáhání, které je způsobené zejména průjezdem cyklistů, motocyklistů nebo dokonce i čtyřkolky, může dojít k lokálnímu uvolňování či praskání vrutů, kterými je vrchní vrstva prkenné mostovky připevněna,“ vysvětluje Radim Mana z Metrostavu.

I kvůli tomu hlídkují po obou stranách lávky strážníci městské policie. „Udělujeme už i pokuty, pokud někdo nerespektuje to dopravní značení, které nakazuje sestoupit z kola. Zatím se to stalo ve třiceti případech. Výše pokuty je kolem 500 korun, pokud jde o opakované jednání, tak to samozřejmě může být i víc, nebo může člověk skončit i u přestupkové komise,“ konstatuje Jan Novotný z ústecké městské policie.

Vybudování lávky nebylo zanedbatelnou položkou z celkové částky na opravu Benešova mostu. „Její cena, včetně následné demolice, je zhruba 100 milionů korun,“ doplňuje mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Celá rekonstrukce mostu dr. Edvarda Beneše v Ústí nad Labem pak vyjde na víc než 600 milionů korun.

