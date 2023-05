Až druhý povodňový stupeň. Vydatný déšť zvedne hladiny řek na východě Česka, varují meteorologové

Vydatný déšť, který v úterý odpoledne zasáhne východní polovinu ČR a jih Čech, rozvodní řeky. Jejich hladiny mohou dosáhnout na první, ojediněle i druhý stupeň povodňové aktivity. Týká se to zejména povodí Dyje, Jihlavy a Třebůvky, informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejvýše by hladiny řek podle něj měly dosáhnout během středy, v povodí Lužnice na jihu Čech by toky měly kulminovat ve čtvrtek. Praha 13:38 16. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vydatný déšť rozvodní řeky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve východní polovině Česka může od úterního odpoledne do středečního poledne napršet kolem 40 milimetrů srážek za 12 hodin. Nejvydatněji bude pršet v Jeseníkách a Beskydech, kde může za 24 hodin spadnout na 60 milimetrů srážek, uvedli meteorologové.

Jejich upozornění před vydatnými srážkami platí ale i pro východ Jihočeského a Královéhradeckého kraje a celou Vysočinu, Pardubický, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

#vystraha Ve východní polovině Česka bude od úterního (16.5.) odpoledne do středečního (17.5.) poledne a v oblasti Beskyd až do středeční půlnoci místy vydatně pršet. Srážkové úhrny mohou lokálně dosáhnout kolem 30 mm za 6 hod, případně 40 mm za 12 hod.https://t.co/1u0AalHkXm pic.twitter.com/wm3gdAozS2 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) May 16, 2023

Povodňovou pohotovost kvůli očekávanému rozvodnění řek meteorologové vydali pro oblasti Moravské Třebové, Jihlavy, Třebíče a Mohelnice. Pro další regiony zasažené vydatnými srážkami platí do čtvrtka povodňová bdělost.

„To, že budou dosahovány první nebo i druhé stupně povodňové aktivity, znamená, že by se zatím toky měly držet ve svých korytech. Pokud se někde rozvodní, mělo by to být v místech bez větší škody. Může dojít k pádům stromů zejména v podmáčených oblastech,“ vysvětluje Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.

„Nejvíce srážek by mohlo spadnout na severním návětří Jeseníků a Beskyd. V Jeseníkách už je docela vysoká nasycenost půdy, takže budeme výstrahu během zítřejšího rána nebo dopoledne upřesňovat,“ doplňuje meteoroložka Marie Odstrčilová.