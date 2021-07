Silný déšť zvedl hladiny řek v Plzeňském i Libereckém kraji. Na Českolipsku evakuovali hasiči dvě obce

Silný déšť zvedl v noci ze soboty na neděli hladiny některých českých řek. Voda stoupla například v Plzeňském kraji - Otava v Rejštejně je k nedělnímu ránu na třetím povodňovém stupni. Na druhém stupni jsou další řeky na Šumavě a Rokycansku. V Libereckém je na třetím povodňovém stupni řeka Smědá v Hejnicích na Frýdlantsku. Na Českolipsku stouply hladiny Šporky a Dobranovského potoka. Hasiči museli evakuovat obyvatele Píšečné a Dobranova. Aktualizujeme Praha 7:57 18. 7. 2021 (Aktualizováno: 8:06 18. 7. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči na Českolipsku museli evakuovat obyvatele několika obcí či kempu | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: ČRo Hradec Králové

Evakuace se týkala obyvatel několika rodinných domů kvůli riziku protržení hráze kachního rybníka. „Z Písečné jsme evakuovali 37 osob, z toho pět je v ubytovně, zbylí jsou u příbuzných. V Dobranově se evakuovali všichni, kteří jsou podél Dobranovského potoka,“ řekla Radiožurnálu starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO).

Na Českolipsku platí stav ohrožení také na Olešce v Dětřichově. Na nižším druhém povodňovém stupni je podle informací z krajského povodňového webu Svitávka v Zákupech. Lužická Nisa, Jizera nebo Pertoltický potok jsou na prvním stupni.

Hladiny toků můžou téměř v celém Česku stoupat až do nedělního poledne. Na severovýchodě republiky platí meteorologická výstraha na povodně do pondělního rána. Na Moravě navíc meteorologové dál varují i před silnými bouřkami, a to až do nedělní 15. hodiny.

Podrobnosti připravujeme.