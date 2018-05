Třetí povodňové stupně už ve středních Čechách neplatí. Výstraha před bouřkami v Česku ale trvá

Situace ve středních Čechách se uklidňuje, třetí povodňové stupně byly zrušeny, druhé stupně jsou nyní v Zaječově na Berounsku a Jincích na Příbramsku, řekla mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Podle hlásné a předpovědní povodňové služby je druhý stupeň také na Litavce v Berouně, hasiči ho ale neevidují. Beroun 7:59 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle hasičů voda dál nestoupá a situace se uklidňuje. Ilustrační foto. | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„V současné chvíli to vypadá, že voda opravdu kulminovala a situace se malinko uklidnila. Do téhle chvíli jsme měli 70 výjezdů a 25 událostí je nyní otevřených, takže naši příslušníci spolu s dobrovolnými jednotkami stále zasahují,“ uvedla v pátek před šestou hodinou ráno mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková pro Radiožurnál.

Třetího povodňového stupně dosáhly v noci toky na třech místech - V Žaječově na Berounsku a v Obecnici a Trhových Dušníkách na Příbramsku. Před půlnocí byly třetí povodňové stupně pouze dva.

Deště v Čechách rozvodnily potoky. Na Berounsku evakuovali obyvatele, hasiči budou v terénu do rána Číst článek

„Litavka klesá, trojky jsou zrušené.Myslím si, že hlavně dobrovolné jednotky se vrátí zpět na zaplavená místa a začnou čerpat sklepy rodinných domů, čistit komunikace a čerpat laguny,“ řekla Kereková.

Hasiči měli od večera desítky výjezdů spojených s počasím, před tím, než se začaly zvedat hladiny toků, šlo především o odstraňování spadlých stromů přes silnice, odčerpávání vody ze sklepů rodinných domů nebo čištění ucpaných kanálů. Později v noci hasiči již pomáhali například také s plněním pytlů pískem.

V Berouně dosáhla Litavka druhého stupně povodňové aktivity ve 2.10. „Povodňová komise města Beroun vyhlásila proto ve 2.15 stav pohotovosti. V kanalizačních šachtách u areálu TJ Lokomotiva Beroun a penzionu pro důchodce byla instalována mobilní čerpadla,“ uvedla radnice na svých webových stránkách. V ranních hodinách se podle města očekává výrazný pokles hladiny.

Podle údajů z měřicí stanice Beroun začala již Litavka ve městě mírně klesat, v 7.30 byla výška hladiny 212 centimetrů a průtok činil 114 metrů krychlových za vteřinu. Během noci pak byla řeka nejvýše na 226 centimetrech, průtok byl 127 krychlových za vteřinu.

Výstraha před bouřkami

V Zaječově byli večer podle starostky Ireny Nezbedové evakuováni obyvatelé bydlící poblíž Jalového potoka. V obci byly rozvodněné dva potoky. V Obecnici voda zaplavila několik desítek budov, hasiči pomáhali s odčerpáváním vody, plnili také pytle pískem, aby zabránili průniku vody do zatím nezasažených domů.

Meteorologové večer vydali pro Příbramsko výstrahu před povodňovým ohrožením s extrémním stupněm nebezpečí. V platnosti byla také pro Rokycansko a okres Plzeň-jih, skončila krátce před půlnocí.

V platnosti zůstává výstraha před silnými bouřkami pro Jihomoravský, Jihočeský, Karlovarský, Plzeňský, Ústecký a Středočeský kraj, výstraha je platná také pro Vysočinu. Ve středních Čechách se výstraha týká Příbramska, Benešovska a Berounska. V platnosti je až do 23.00.

Jižní Čechy

Jihočeská říčka Smutná dosáhla v noci na pátek v obci Rataje na Táborsku prvního povodňového stupně. Výška hladiny tam po čtvrteční bouřce za posledních 24 hodin stoupla o více než metr. Vyplývá to z informací ČHMÚ. Momentálně dosahuje hladina Smutné v Ratajích 190 centimetrů, což je 20 centimetrů nad hranicí prvního stupně povodňové aktivity.

Bouře zasáhla i České Budějovice, přívalové deště zaplavily prostory Jihočeského divadla Číst článek

Výška hladiny se ráno zvýšila i v Otavě v Katovicích, kde se však drží hluboko pod hranicí prvního povodňového stupně.

Jihočeským krajem se ve čtvrtek přehnalo pásmo bouřek a silných srážek. Dnešek by měl být z tohoto pohledu klidnější. „Očekáváme ještě bouřky, které by se měly vyskytovat především na jihu kraje a v oblasti Novohradských hor, ale zasáhnou patrně celý region. Ovšem výskyt nebude zdaleka tak silný jako ve čtvrtek a v odpoledních hodinách by měl ustávat,“ řekl Václav Kubišta z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.