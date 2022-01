Nezvykle teplému počasí je konec. Česko čekají časté deště a ochlazení, místy i sníh

Pro začátek roku nezvykle teplé počasí potrvá do středy, kdy se začne ochlazovat. V pondělí se teploty vyšplhaly ještě nad deset stupňů, podobný charakter počasí vydrží ještě v úterý, často bude pršet. Ve druhé půlce týdne už budou noční teploty klesat pod nulu, odpolední zůstanou pod pěti stupni a sněžit bude nejen na horách, ale i v nižších polohách. Praha 18:35 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počasí před Vánoci bylo nevlídné ... | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Během ledna už by neměly být tak výrazné teplotní výkyvy jako v posledních týdnech. Bude se dál ochlazovat, oproti konci minulého roku má být leden podle dlouhodobé prognózy počasí také bohatší na srážky. Vyplývá to z předpovědi počasí a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku.

V pondělí panovaly na většině území nejvyšší ranní teploty pro třetí lednový den za posledních minimálně 30 let. Nejvyšší teplotu, 9,6 stupně Celsia, ráno naměřili v pražském Klementinu, nejstarší meteorologické stanici v Česku. Podobně vysoké teploty panovaly také na severovýchodě republiky, stanice Ropice ohlásila 9,2 stupně Celsia a Karviná 9,1 stupně. Nejnižší teploty byly naopak na jihu Čech a na jihovýchodě Moravy. Lednice měla minus 0,2 stupně a Vyšší Brod minus 0,7 stupně Celsia. V průběhu noci se tu podle dat ČHMÚ oteplilo až o deset stupňů.

Nadprůměrně teplé počasí bude pokračovat na začátku týdne, i když v pondělí už byly odpolední teploty nižší než o víkendu, mezi sedmi a 11 stupni a například ve Zlínském kraji dosáhly ke 12 stupňům. Pocitovou teplotu ale snižoval silnější západní vítr, na horách až 70 kilometrů v hodině. Často bude pršet - zatímco v pondělí se déšť a přeháňky objevily jen místy, v úterý už budou na většině území. Sníh z hor bude rychleji odtávat. Hladiny řek, které odvádějí vodu z Krkonoš, Jeseníků a Šumavy budou stoupat, přičemž na Vydře, Křemelné a horní Otavě hrozí, že bude překročený třetí povodňový stupeň.

Středa už bude chladnější, navíc se bude od severozápadu dál ochlazovat, sněhové přeháňky se objeví na horách a postupně i v nížinách. Ve druhé půlce týdne klesnou teploty v noci pod nulu a přes den nepřekročí pět stupňů.

Výhled do konce ledna

Až do konce ledna lze čekat spíš typicky zimní počasí, i když krátkodobé výkyvy teplot nelze podle ČHMÚ vyloučit. „Během ledna budou teploty pozvolna klesat, v posledním týdnu se průměrná minimální teplota bude udržovat kolem minus pěti stupňů Celsia a průměrná maximální kolem nuly. Oproti konci roku 2021 v lednu 2022 očekáváme o něco více srážek. Nejvíce srážek se očekává v prvním a posledním předpovědním týdnu,“ uvedli v měsíčním výhledu meteorologové. V závěru měsíce by mělo sněžit i v nižších polohách. „Období od 3. do 30. ledna 2022 by mělo být jako celek srážkově normální,“ dodali.

V tomto období roku spadne v průměru 37 milimetrů srážek a dlouhodobá průměrná teplota v Česku je minus jeden stupeň Celsia. Nejchladněji bylo v lednu roku 1942, kdy teplota v průměru dosáhla minus 11,4 stupně. Nejteplejší první měsíc roku zažili Češi v roce 2007, kdy se průměrná teplota dostala až na 3,8 stupně Celsia.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.