Déšť a tání sněhu mohou opět rozvodnit toky v podhůří. V Krkonoších pozor na ledovku

Na osmi místech v Čechách stále platí některý z povodňových stupňů po zvýšení hladin řek a potoků, které začaly stoupat po deštích a výrazném oteplení před Štědrým dnem.

Výstraha před rozvodněním toků s nízkým stupněm nebezpečí dosud platí v Praze, kde hladinu Vltavy nad úrovní prvního povodňového stupně udržují vodohospodáři odpouštěním vody z vltavských přehrad.

Začátek roku bude v Česku deštivý, na horách může sněžit. Koncem týdne se má ochladit Číst článek

Od úterních 16.00 se rozšíří na Plzeňský kraj a jihozápadní cíp Středočeského kraje. Od 22.00 pak bude varování meteorologů platit i v západní polovině Jihočeského kraje, v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji, ve většině Pardubického kraje, na severu Středočeského a v malé části Vysočiny.

„V důsledku předpovídaných srážek očekáváme v úterý večer opětovné vzestupy hladin odvodňující horské a podhorské oblasti Čech,“ uvedla Michaela Valachová z ČHMÚ. Hladiny toků podle ní s vysokou pravděpodobností překročí úroveň prvního povodňového stupně bdělosti, ojediněle nelze vyloučit dosažení druhého stupně pohotovosti. „Vzestupy v důsledku dotoku očekáváme i na dolních úsecích toků,“ dodala.

Situace v Krkonoších

Do středečního rána může podle meteorologů spadnout na jihozápadním návětří hor kolem 40 milimetrů, na Šumavě až 60 milimetrů srážek. Z toho v úterý na horách napadne ve sněhu kolem deseti centimetrů, na návětří Šumavy a Krkonoš až 25 centimetrů. „Do většinou mokrého a těžkého sněhu bude v úterý odpoledne a v noci na středu postupně pršet, a tak bude sníh rychle odtávat,“ upozornila Valachová.

#vystraha na povodňové jevy s nízkým stupněm nebezpečí platí do odvolání, od úterního (2. 1.) odpoledne a večera se k Praze přidávají i další oblasti odvodňující hory v Čechách. Za 24 hod do středečního rána (3. 1) může spadnout na jihozápadním návětří našich hor kolem 40 mm, na… pic.twitter.com/E0fBTxiOyy — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 1, 2024

V Krkonoších stoupá lavinové nebezpečí. V úterý by mohlo na pětibodové škále vzrůst na druhý stupeň ze současného prvního. Turisté by si měli dát také pozor na ledovku a náledí. Na webu to v pondělí uvedla Horská služba Krkonoše.

Na hřebenech Krkonoš nyní leží 90 až 110 centimetrů sněhu. „Po oteplení a dešti se na horách opět ochladilo, čímž vznikla na povrchu ledová krusta, avšak pod krustou je sníh vlhký až mokrý. Voda ze sněhové pokrývky pomalu odtéká,“ uvedl lavinový specialista horské služby Robert Dlouhý.

Na vrcholcích Krkonoš prší, vítr zastavil lanovku na Sněžku. Lavinové nebezpečí by mohlo klesnout Číst článek

Kvůli silnému větru na Nový rok opět nejel horní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Mimo provoz byl v sobotu i v neděli. Na hřebenech hor byla v pondělí silná mlha. Teplota na Sněžce se pohybovala kolem minus čtyř stupňů pod nulou a vítr měl rychlost přes 70 kilometrů v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.

Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky byla pocitová teplota kvůli silnému větru výrazně nižší, a to kolem minus 14 stupňů.

Povodňový stupeň

V Čechách na Nový rok v poledne stále platil povodňový stupeň pohotovosti na Vltavě v Českém Krumlově, je za tím ale řízený odtok vody z lipenské přehrady. Bdělost má ze stejné příčiny Vltava ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku, kvůli odpouštění z přehrad také v pražské Chuchli.

Kolem prvního povodňového stupně kolísá Želivka v Nesměřicích na Kutnohorsku. Na Labi zůstával v pondělí dopoledne v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Děčíně, v Ústeckém kraji bdělost hlásil ještě Flájský potok v Českém Jiřetíně na Mostecku.