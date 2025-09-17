Detaily dalšího obvinění v kauze Motol: šéfové Geosanu upláceli Ludvíka i bytem za desítky milionů
Motolská korupční chobotnice má další chapadlo. Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu totiž rozšířili obvinění proti exřediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi a šéfům stavební firmy Geosan Group Luďku Kostkovi a Ivanu Havlovi. Jak serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu řekly zdroje blízké vyšetřování, stavebníci měli kvůli motolským zakázkám bývalého ředitele nemocnice uplácet také bytem za téměř 40 milionů korun.
Úplatek ve formě bytu na pražském Břevnově měl zadržený exředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík získat od šéfů firmy Geosan Group v souvislosti se zakázkou na rekonstrukci takzvaného Modrého pavilonu – tedy projekt za bezmála 1,3 miliardy korun, který více než 500 miliony korun podpořila také Evropská unie.
Jak Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz přiblížily zdroje blízké vyšetřování, mělo jít o byt s terasou v Rezidenci Radimova za 27,5 milionu korun. Dalších 10 milionů korun pak měly stát jeho úpravy tak, aby přesně odpovídal Ludvíkovým představám. Součástí nemovitosti mělo být i garážové stání či sklep.
Dotace na Modrý pavilon
Rekonstrukci takzvaného Modrého pavilonu motolská nemocnice slavnostně ukončila vloni na podzim, a to i za účasti tehdejšího ředitele Miloslava Ludvíka a jeho náměstka Pavla Budinského. Oba zadržení aktéři korupční kauzy měli podle policistů v plánu ještě poté podepsat se stavební firmou Geosan, která celou rekonstrukci od roku 2021 prováděla, další dodatek smlouvy a projekt tak účelově o dalších 85 milionů korun prodražit. Za to si každý z nich podle detektivů řekl o úplatek ve výši pěti milionů korun. Na celý projekt šlo téměř 1,3 miliardy korun z veřejných peněz, z toho 582 milionů měla hradit evropská dotace. Zbytek doplácely tuzemské úřady, peníze jsou součástí vymáhané škody.
Podrobnosti o údajném korupčním jednání kolem dotace na Modrý pavilon, které zmapovala policie, už server iROZHLAS.cz popsal dříve ZDE.
Trojice obviněných údajně podle detektivů postupovala tak, aby skryla skutečnost, že se byt připravuje právě pro exředitele Ludvíka.
Jeho úpravy měli provádět podle kriminalistů architekti, které vybral sám Havel a kteří měli budoucího vlastníka zastupovat rovněž před všemi dodavateli jež se na rekonstrukci podíleli. Veškeré náklady pak nesla právě společnost Geosan Group.
Ludvíkova obhájkyně Simona Kadlecová ale pro Novinky.cz, které o nejnovějším obvinění v motolské kauze informovaly první, označila závěry policistů za pouhou fantazii.
„Byt byl v době zadržení pana Ludvíka v nedokončeném stavu a kupní smlouva, na základě které by měla být uhrazena kupní cena, nebyla uzavřena a nebyla ani stanovena konečná výše kupní ceny reflektující klientské změny. Přesto policie dovodila závěr, že za byt neměla být kupní cena uhrazena i přesto, že z žádných důkazů toto nevyplývá,“ vysvětlila.
Podle ní Ludvík byt nikdy nekoupil, nevlastnil ho a tedy v něm ani nebydlel, proto se ani trestného činu dopustit nemohl. Obdobně se pak serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu vyjádřil i mluvčí firmy Geosan Group Štěpán Dlouhý.
„Luděk Kostka i Ivan Havel absolutně odmítají, že by se dopustili jakéhokoliv trestného činu. Proti rozšíření trestního stíhání podali stížnost a vnímají jej jako zcela vykonstruované a bez nejmenší opory v důkazech. Developer bytu, Geosan Development, je zcela jinou společností s jinou akcionářskou strukturou a managementem než Geosan Group, kde pánové Kostka a Havel působí a Geosan Group tak nemohla ani teoreticky žádný byt poskytnout,“ vysvětlil.
A dodal, že Ludvíkovi byl pouze zpřístupněný seznam volných bytových jednotek. Ještě před zásahem policie, ale developerská firma prodala byt jinému vlastníkovi. „Takže zmiňovaná transakce se vůbec neuskutečnila, ani uskutečnit nemohla,“ doplnil Dlouhý.
Server iROZHLAS.cz se pokoušel opakovaně kontaktovat i Ludvíkovy obhájce. Ani jeden z nich ale na telefonáty nereagoval.
Zajištěný majetek
Jak ve středu informoval server iROZHLAS.cz, evropská prokuratura kvůli zakázce na Modrý pavilon po půl roce zajistila exřediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi a jeho nejbližší rodině majetek v hodnotě více než sto milionů korun.
Kromě vily, kterou vlastnil se svou manželkou, jim evropská prokuratura obstavila také blízké pozemky, cenné papíry, či bankovní účet investičního portfolia.
Podle obhájkyně Kadlecové měli totiž kriminalisté podezření, že na něj zasílal peníze také Ludvík.
„Primárně to byla ale záležitost paní Ludvíkové z jejích příjmů, které samozřejmě nebudu specifikovat. Takže v podstatě část těch důvodů, které vyjmenovává státní zástupkyně, se nezakládají na pravdě,“ upozornila advokátka. I proto podala za svého klienta proti zajištění majetku stížnost.
Podle advokáta Josefa Monsporta, který zastupuje v motolské kauze také sportovního bosse Miroslava Janstu, je zajišťování majetku spíše snahou policie vyvinout na exředitele Ludvíka tlak. „Chtějí, aby konečně začal spolupracovat,“ konstatoval Monsport.
Už dříve evropští žalobci zajistili také majetek bývalému motolskému náměstkovi Pavlu Budinskému, kterého považují kriminalisté za jednu z ústředních postav korupční chobotnice. Šlo nejen o 270 pozemků, dva domy, auta, čtyřkolky, sněšný skútr či účty a cenné papíry. Ale také jeho nemovitosti v zahraničí – na Kostarice a v Černé Hoře.
Policie zajistila už březnu také pozemek vlivného advokáta a sportovního bosse Miroslava Jansty v Chrustenicích, který sousedí s vilou manželů Budinských. Jak už dříve informoval na základě policejních dokumentů server iROZHLAS.cz, pozemek ale Jansta nekupoval pro sebe, nýbrž právě pro motolského exnáměstka.
Ten měl Janstovi na jeho koupi poskytnout 13,5 milionu korun z úplatků. Oba pak podle policistů plánovali, že pozemek na Budinského přepíšou v rámci peněžní operace v africkém Beninu, kterou chtěli hlavní aktéři motolské kauzy korupcí získané peníze legalizovat.
Jansta byl zatím jako jediný z hlavních aktérů kauzy propuštěn po pěti měsících z vazby na kauci 15 milionů korun.
KAUZA MOTOL
Ústřední postavou motolské korupční kauzy je bývalý náměstek ředitele nemocnice Pavel Budinský. Ten figuruje prakticky ve všech případech korupce, které se policii podařily ve Fakultní nemocnici v Motole zmapovat. Budinský si podle kriminalistů rozjel ve své nemocniční kanceláři byznys, když tam nejrůznějším podnikatelům, ředitelům firem i živnostníkům nabízel sjednávání určitých výhod či podílu na nemocničních zakázkách. Za to od nich dostával peníze.
Tyto peníze pak podle policie směřovaly i přímo k řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi, mnohdy právě zprostředkovaně přes Budinského. Oba jsou nyní obvinění z korupce, dotačního podvodu i poškozování zájmů Evropské unie a hrozí jim až 12 let za mřížemi. Celkem policie v kauze obvinila 18 lidí.
KDO FIGURUJE V MOTOLSKÉ KAUZE?
*Uváděné funkce u jednotlivých osob platily v době jejich obvinění
Stíháni vazebně:
- Pavel Budinský, provozně technický náměstek FN Motol a ústřední postava kauzy
- Miloslav Ludvík, ředitel FN Motol
- Mykhaylo Popovych, společník ve firmě Midian – Coral
Propuštěn z vazby a stíhán na svobodě:
- Petr Kysučan, místopředseda představenstva firmy DCI Czech
- Miroslav Jansta, vlivný právník, šéf České unie sportu a České basketbalové federace
Stíháni na svobodě:
- Petr Rejsek, jednatel a společník ve společnosti Sorex
- Ivan Havel, obchodní ředitel Geosan Group
- Luděk Kostka, generální ředitel a spolumajitel Geosan Group
- Jan Mazánek, v minulosti jednatel společnosti Kether
- Miloslav Bouda, člen představenstva firmy Gemo
- Miloš Kaplánek, podnikatel
- Lukáš Novotný, podnikatel
- František Vaněk, jednatel firmy Pragoperun FNM
- Michal Vacík, podnikatel
- Miroslav Böhm, jednatel a společník firmy Helder
- Rade Petrovič, jednatel a společník společnosti M.G.-Co.
- Petra Kliková, jednatelka firmy Bezva zastávka, s. r. o.
- Světla Procházková, jednatelka a společnice Chirurgie Repros