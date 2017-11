Soud s bývalým detektivem Komárkem začne už před Vánoci

Okresní soud pro Prahu-západ začne ještě před Vánoci projednávat kauzu bývalého detektiva Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiřího Komárka. Ten je obžalován kvůli loňskému veřejnému nařčení policejního prezidenta Tomáše Tuhého z brutálního úniku informací. Praha 15:13 29. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žalobci poslali k soudu případ bývalého detektiva Jiřího Komárka obviněného ze zneužití pravomoci úřední osoby | Foto: Petr Horník / Právo / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jeho podezření vyslovené v souvislosti s kontroverzním sloučením elitních celostátních policejních útvarů proti mafiím a korupci se nepotvrdilo a stíhání za zneužití pravomoci úřední osoby si naopak vysloužil Komárek.

Hlavní líčení soud nařídil jen necelé dva týdny poté, co mu pražské vrchní státní zastupitelství doručilo obžalobu, a to na 21. prosince. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Jana Číhalová.

Sám Komárek jakýkoliv komentář k blížícímu se líčení poskytnout odmítl. „Nechci nijak ovlivňovat soud,“ poznamenal někdejší detektiv. V případě pravomocného rozsudku mu hrozí až pět let vězení a zákaz činnosti.

Generální inspekce bezpečnostních sborů Komárka obvinila na počátku letošního roku. Bývalý policista se činu podle ní dopustil porušením povinnosti mlčenlivosti a povinnosti nestranného jednání tak, jak mu ukládá zákon o policii a zákon o služebním poměru.

Komárek patřil k hlavním kritikům reorganizace části policie a kvůli změnám od sboru spolu se svým tehdejším šéfem Robertem Šlachtou odešel. Posléze začal pracovat na finanční správě spadající pod ministerstvo financí vedené tehdy ostrým kritikem slučování elitních útvarů Andrejem Babišem.

Po obvinění byl Komárek postaven mimo službu a v současné době si podle svých dřívějších vyjádření vydělává např. broušením parket.