Stav nouze u elitních detektivů: omezené výslechy a detektivové rozdělení do skupin

Do práce obden, porady telemostem a zredukované výslechy. Tak v těchto dnech funguje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Roušek mají lovci mafiánů zatím dostatek. „Rozdělili jsme útvar na dvě skupiny A a B, které v žádném případě nesmí přijít do vzájemného styku," popsal v rozhovoru pro Radiožurnál mluvčí policejní centrály Jaroslav Ibehej. Praha 18:50 22. března 2020

Pracuje aktuálně protimafiánská centrála ve standardním režimu, nebo jste museli své fungování - tak jako mnoho jiných institucí či firem - upravit?

Samozřejmě jsme museli přijmout některá omezení, která reagují na současnou situaci v České republice i v celé Evropě. Snažíme se co nejvíce komunikovat elektronicky. Používáme maily, datové schránky, skype i faxy.

Chodí všichni detektivové standardně do práce?

Rozdělili jsme útvar na dvě skupiny A a B, které v žádném případě nesmí přijít do vzájemného styku. Skupiny se pravidelně ob den na pracovištích střídají, jeden den je na pracovišti skupina A a skupina B pracuje systémem home office. Je to pro zachování akceschopnosti útvaru, neboť v případě hypotetického infikování některého pracovníka nebo dokonce pracovníků útvaru by pak museli jít automaticky do karantény všichni. Porady jsou prováděny videokonferencemi.

Eviduje centrála policisty nakažené koronavirem?

Aktuálně nikoliv.

Kolik vašich lidí je v současné době v povinné karanténě?

Devatenáct pracovníků centrály. Jde o preventivní karanténu z důvodu návratu z rizikových oblastí.

Velké téma současnosti je nedostupnost ochranných pomůcek. Vy jich pro své lidi máte dostatek?

V tuto chvíli máme respirátorů a roušek pro policisty i občanské zaměstnance centrály dostatek. Byly nám poskytnuty v rámci policie. A podle našich informací bychom měli brzy obdržet další.

Omezení výslechů

Od čtvrtka platí zákaz vycházení bez ochrany obličeje, mění to nějak vaši situaci?

Toto opatření by naši činnost nemělo nijak omezit.

Které z vašich standardních činností jste museli zredukovat a co pro vás znamená opatření v praxi?

Týká se to především přímého styku s občany, čili došlo zejména k omezení výslechů nebo podání vysvětlení. Rovněž byly zrušeny zahraniční služební cesty. Tato omezení samozřejmě nesmí ohrozit průběh trestního řízení. Ale na druhou stranu v tuto dobu musíme maximálně chránit zdraví osob.

Jakých konkrétních případů se aktuální situace nejvíce dotkla?

Omlouvám se, ale takové informace poskytovat nebudeme. Můžu jen říct, že nezbytné úkony trestního řízení samozřejmě plníme. Jako příklad mohu uvést kybernetický incident v brněnské fakultní nemocnici.

Jsou ohrožené například některé lhůty ve vyšetřování?

Dodržování zákonem uložených lhůt je pro nás naprostou prioritou. Aktuální situaci jsme konzultovali se soustavou státního zastupitelství. Nouzový stav však byl v České republice vyhlášen teprve minulý týden, čili zatím s odstupem pouhých několika dnů nebudeme o konkrétních dopadech spekulovat.